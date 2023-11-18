السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

استقرار حالة الطقس بالأقصر ودرجة الحرارة العظمى تسجل 30

استقرار حالة الطقس
استقرار حالة الطقس بالأقصر ودرجة الحرارة العظمى تسجل 30

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا، بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت 30 درجة مئوية نهارا، و17 درجة مئوية ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استقرار  الطقس اليوم ليكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد،حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم ٢٧ درجة مئوية.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من بدأ التقلبات الجوية مساءا وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط  الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج من (٢_٣ )متر.

كما حذرت الأرصاد من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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