السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يطلق أكبر قافلة مساعدات للأشقاء في غزة من صندوق تحيا مصر (صور)

رئيس الوزراء يشهد
رئيس الوزراء يشهد اطلاق اكبر قافلة مساعدة لقطاع غزة، فيتو

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، محملة بمختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

حضر فعالية انطلاق القافلة، اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال والعمل الخيري في مصر.

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 قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية

وفور إعلان رئيس مجلس الوزراء إشارة البدء، انطلقت القافلة مُحملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية وكميات ضخمة من الدعم الغذائي لإغاثة أهل غزة. 
 

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه فيلما تسجيليا عن محتويات قافلة الإغاثة الشاملة، ثم قام بجولة تفقدية على أرض الواقع لمكونات القافلة والمعدات التي تم استخدامها في تغليف المحتويات، كما توجه لتفقد سيارات المستلزمات الطبية، وكذا عدد من سيارات القافلة وهي تسير في طريقها متجهة لأشقائنا في غزة، كما تفقد عددا من سيارات الإسعاف الموجودة ضمن القافلة.

إطلاق أكبر قافلة إغاثة شاملة موجهة للاشقاء في قطاع غزة

وأعرب رئيس الوزراء، أثناء مرور سيارات القافلة من أمام المنصة الرئيسية للفعالية، عن سعادته لحضوره هذه الفعالية المهمة التي تشهد إطلاق أكبر قافلة إغاثة شاملة موجهة لأشقائنا في قطاع غزة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إرسال قافلة شاملة مُحمّلة بكمياتٍ ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزّة، ومؤازرته في ظروفه العصيبة الحالية، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القافلة الشاملة تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، بما يلبي الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالي القطاع، بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية بقيادة السيد الرئيس مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

واستمع  الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، حول القافلة ومكوناتها، حيث أشار إلى أنها تتضمن 190 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان تحتوي على كافة الاحتياجات الملحة والضرورية، وفي مقدمتها القافلة الطبية والتي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين.

صندوق تحيا مصر

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن القافلة الطبية تشمل الأجهزة الطبية مثل (أجهزة صدمات القلب وفحص الدم، وقياس سكر وضغط، وتنفس نيبوليزر، وقياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وأجهزة قياس ومنظمات الأكسجين) وأَسِرَّة العناية المركزة والمراتب الطبية، والخيوط الجراحية والمخدر، والمحاليل الوريدية، ومستلزمات للطوارئ وغرف العمليات والكسور، وأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام والكلى والمخ والأعصاب، والمسكنات والمضادات الحيوية والحقن، وأدوية لعلاج الحروق من الدرجات: الأولي والثانية والثالثة، وبدل طبية متعددة الاستخدام، وقفازات طبية، وأكياس قطنية، وكمامات، وزجاجات كحول، فضلًا عن سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات؛ لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحى وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم.

وأضاف أن القافلة الإغاثية الشاملة شملت أيضا 1613 طنا من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للتناول بدون طهي مثل: (التونة، واللحوم المعلبة، والمربى، والحلاوة، والأجبان، وعسل النحل، والتمور، والبسكويت، والفول المعلب، والخضار المعلب، والطحينة، والبطاطا الحلوة، ورقائق البطاطس، والشعرية سريعة التحضير، والحلويات المعلبة)، بالإضافة إلى المياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والمراتب والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

قافلة صندوق تحيا مصر

 وفي الإطار نفسه، أوضح تامر عبد الفتاح أن قافلة صندوق تحيا مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بالنساء خاصة الحوامل والمرضعات وكذا الأطفال في ظل الوضع المتردي ونقص الإمدادات من المياه والغذاء، وهو ما يسبب سوء التغذية والجفاف، حيث تضمنت القافلة أدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل، ومستلزمات كبار السن، لتوفير الرعاية على النحو الملائم في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشونها، ويجري ترتيب دخول المساعدات وفقًا لمتطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني، حسب الأولويات والاحتياجات لأهل قطاع غزة.

كما لفت إلى حرص الصندوق على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة، وقال: كان للمتطوعين من الشباب والفتيات أثر إيجابي بدافع تحمل المسئولية وتقديم الخدمة الإنسانية، حيث لم يدخروا جهدًا في تقديم المساعدة والدعم في حدث استثنائي، يتطلب المشاركة من الجميع، حيث كانوا يعملون بشكل متواصل لإعداد أكبر قافلة مساعدات شاملة بكل الإمدادات من الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل فلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق تحيا مصر قام بإطلاق قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة في عام 2021، تتضمن أكثر من 130 حاوية محملة بأكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة والمستلزمات الطبية.

كما يُذكر أن قوافل دعم قطاع غزة تعد أحد أنشطة المحور الاستراتيجي "مواجهة الكوارث والأزمات"، لرفع المعاناة عن المتضررين وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.

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الهيئة المصرية للشراء الموحد التموين الطبي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الشعب الفلسطيني اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بيت الزكاة والصدقات المصري بيت الزكاة والصدقات رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد رئيس مجلس الوزراء صندوق تحيا مصر مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قافلة صندوق تحيا مصر

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