السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

الإعداد لتنظيم أول منتدى للتراث غير المادي في مارس المقبل بأسوان (صور)

اجتماع محافظ اسوان
اجتماع محافظ اسوان مع المسئولين، فيتو

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، حيث تناول الاجتماع مناقشة الخطوات الإجرائية لإقامة أول منتدى للتراث غير المادي على أرض عروس المشاتي في مارس المقبل، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي يحضره نحو 20 خبير دولي، فضلًا عن الخبراء المصريين في مجال التراث غير المادي على مدار 4 أيام، وذلك استكمالا لتقوية سبل التعاون البناء والمثمر بين محافظة أسوان والمكتب الإقليمي لليونسكو.

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وخلال الاجتماع الذى حضره الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، والدكتورة مرفت السمان إستشارى مدن التعلم والإبداع، ومنسق عام المنتدى، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى، والعميد أحمد دنش مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمى، فضلًا عن أيمن عبد المحسن مدير مشروعات إدارة الثقافة باليونسكو، ومنسق عام أنشطة المنتدى.

قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

أضاف أن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ، وتستكمل حاليًا بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

 

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى، وتحقيق المردود الإيجابى منه، مؤكده بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عامًا على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية، ولاسيما أننا نتابع عن كسب إهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.

 

وأوضحت مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة بأن المنتدى سيحضره أيضًا داتا كاش مدير إدارة الثقافة بالمكتب الإقليمى لليونسكو  ، كما سيشهد تنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص الإبتكار والإبداع على الوجه الأكمل.

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أسوان منتدي التراث السياحة الاثار

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