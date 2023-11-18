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محافظات

أسعار الخضراوات اليوم السبت 18-11-2023 في قنا

أسعار الخضراوات،فيتو
أسعار الخضراوات،فيتو

 أسعار الخضراوات في قنا، تواصل أسعار الخضراوات اليوم، استقرارها في الأسواق بمحافظة قنا، وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق.

أسعار الخضراوات بقنا

الطماطم 10-15 جنيها للكيلو

البطاطس 17 جنيها

الخيار 10 جنيهات

الكرنب الأبيض 20 جنيها 

الكزبرة والشبت 3 جنيهات

كابتشا 15 و20 جنيها

الجزر كيلو بـ 10 جنيهات

الكوسة 15 جنيها

الفلفل الحار والبارد 15 جنيها ونصف

البصل الأحمر 25 جنيها

البصل الأصفر 22 جنيها

الباذنجان الأسود الرومي 7 جنيهات

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الأبيض 7 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ 10 جنيهات

الثوم الأبيض 40 جنيها

الليمون 15 جنيها.

أسعار ورق العنب

وسعر كيلو ورق العنب البلدي يتراوح بين 25 - 53جنيهًا.
سعر كيلو ورق العنب البناتى يتراوح بين 32 - 41 جنيهًا.

أسعار الفلفل

الفلفل الرومي البلدي من من 12 إلى 22 جنيها.
الفلفل الرومي الألوان 40 إلى 47 جنيهًا. 
الفلفل الحامي البلدي 12 إلى 30 جنيها.

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