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محافظات

أسعار الفاكهة اليوم السبت 18-11-2023 بقنا

اسعار الفاكهة،فبتو
اسعار الفاكهة،فبتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهدت شوادر محافظة قنا لجملة الفاكهة، ارتفاعا  في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار البلح

وتراوح أسعار البلح السيوي من 33 إلى 38 جنيهًا، وسعر بلح ثلاجة من 12 إلى 15 جنيها، البارحي من 30 إلى 40 جنيها.

أسعار المانجو 

كما تراوح سعر المانجو السكري من 35 إلى 50 جنيها، المانجو النعومي من 38 إلى 55 جنيها، والمانجو الفص من 53 إلى 65 جنيها، وتراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 35 إلى 65 جنيهًا.

أسعار الأفوكادو

سعر الأفوكادو بسعر من 70 إلى 110 جنيهات، نكتارين بلدي من 17 جنيها إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد بسعر 40 إلى 60 جنيهًا، باباظ بسعر من 12 إلى 18 جنيها، سعر دوم من 45 جنيها إلى 85 جنيها.

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أسعار التفاح

وبلغ سعر التفاح المستورد 40 إلى 50 جنيهًا، والكمثرى المستوردة بسعر من 35 إلى 60 جنيها، والكوثري من 15 إلى 25 جنيها. 

أسعار البطيخ

أما عن أسعار البطيخ في قنا، فسجل سعر وزن من 3 إلى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بطيخة وزن من 8 إلى 10 كيلو نحو 40 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بطيخ وزن من 6 إلى 8 كيلو بسعر من 21 إلى 28 جنيها. 

أسعار الفاكهة 

واستقر سعر كريز مسجلًا 50-60 جنيهًا، كانتلوب ليتراوح سعره من 10 إلى 20 جنيهًا، الشمام بسعر من 5 إلى 10 جنيهات، الكيوي بسعر 26 -35 جنيهًا.

وبلغ سعر الخوخ البلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 15 جنيها مقابل 25 جنيهًا أعلى سعر له، وتراوح سعر جوافة من 18 إلى 25 جنيهًا، فراولة من 25 إلى 30 جنيها، وسعر البرقوق 40 إلى 60 جنيها.

استقرار أسعار الموز

واستقرت أسعار الموز بلدي الذي تراوح سعره من 10 إلى 15 جنيها أقل سعر له في سوق الجملة إلى 10 جنيهات أعلى سعر له، موز بيكو من 12 جنيهات إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 25 إلى 45 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 7.5 إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر موز مغربي من 15 جنيها إلى 20 جنيها.

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اسعار الفاكهة اليوم اسعار المانجو أسعار البلح أسعار التفاح قنا محافظة قنا

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