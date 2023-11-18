السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

جمال العدل يفاوض أحمد السقا ويوسف الشريف على أعمال جديدة

يوسف الشريف وأحمد
يوسف الشريف وأحمد السقا، فيتو

تبدأ شركة العدل جروب التحضير لعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، سواء الدرامية أو السينمائية، حيث تم اختيار بعض الأعمال لإنتاجها.

 

ومن ضمن تلك الأعمال فيلم أكشن جديد تم اختياره لإنتاجه وتم ترشيح أحمد السقا لبطولته، ويبدأ المنتج جمال العدل مفاوضات خلال الأيام المقبلة مع أحمد السقا لمناقشته في الفيلم وموافقته عليه والإتفاق على التفاصيل المادية.

 

كما تسعى شركة العدل جروب لإنتاج فيلم أخر للفنان يوسف الشريف، حيث يبدأ جمال العدل مفاوضات أخرى معه بعد انتهائه من تصوير مسلسله الجديد “الراكون” الذي يشارك به في دراما رمضان 2024، حيث لم يقدم يوسف الشريف عمل سينمائي منذ أكثر من 5 سنوات.

Advertisements

 

رمضان 2024

وكشف المنتج جمال العدل، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج “سبوت لايت” مع شيرين سليمان، رسالة أفلام العدل جروب حول القضية الفلسطينية، حيث قال إن هناك عدة أفلام عن دعم فلسطين ومنها أصحاب ولا بيزنس، وهمام في أمستردام وصعيدي في الجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأعمال الدرامية أشد وأقوى في التأثير من الأوبريت الغنائي بشأن القضية.

وبشأن أعمال رمضان 2024، أكد جمال العدل أنه يعمل على تقديم مسلسل 15 حلقة عن رواية عتبات البهجة بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وإخراج مجدي أبو عميرة، وسيكون مسلسلًا مختلفًا عن الأعمال السابقة.

 

الزمالك

وبشأن ترشحه لانتخابات نادي الزمالك، قال المنتج جمال العدل إنه لم يكن لديهم كعائلة العدل قناعة بالترشح لانتخابات النادي، معلقًا: في عهد مجلس مرتضى منصور تقدمنا بمقترح حساب صندوق الزمالك مع أحد رجال الأعمال وعمرو الجنايني، وحصد الصندوق مبالغ كبيرة للنادي.

وتابع: نادي الزمالك محتاج تفرغ تام، ومدحت العدل كان يتمنى لكن لن يستطيع التفرغ والقدرة على العمل في مجلس إدارة الزمالك، معلنًا أنه دعم قائمة الكابتن حسن لبيب رئيس النادي الحالي، والفترة المقبلة ستشهد مؤسسية للنادي غير الفترة السابقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد السقا يوسف الشريف جمال العدل اخبار الفن

الأكثر قراءة

إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي إكس بطلب غريب بعد تعرضه للمقاطعة بسبب دعمه لغزة

مقتل الجنرال الدموي يصيب إسرائيل بالصدمة، عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

بعد وصوله لـ 48 جنيه، سعر السكر بالمعارض السلعية في مبادرة خفض الأسعار ونصيب الفرد منها

كولر يحسم صفقة الأهلي التبادلية في ملف عمر كمال عبد الواحد

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

"لجين" رفضت ارتداء المايوه، فاستبعدتها لجنة التحكيم من مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

بعد قرار تعليق حركة البالون الطائر، تعرف على مطالب أصحاب الشركات المتضررة

والد نجم ليفربول: نجلي يحلم باللعب لبرشلونة

Advertisements

منوعات

المزيد

"لجين" رفضت ارتداء المايوه، فاستبعدتها لجنة التحكيم من مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

جدل جديد حول "أبو الهول"، دراسة حديثة تزعم أن الرياح السريعة "نحتت" التمثال

قانون لمنع أكل لحم الكلاب في كوريا الجنوبية

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بتحسن العلاقة الزوجية وزيادة الرزق

من أذكار الصباح.. 25 دعاء تبدأ بها يومك تضمن لك خيري الدنيا والآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية