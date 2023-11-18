جمال العدل يفاوض أحمد السقا ويوسف الشريف على أعمال جديدة

تبدأ شركة العدل جروب التحضير لعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، سواء الدرامية أو السينمائية، حيث تم اختيار بعض الأعمال لإنتاجها.

ومن ضمن تلك الأعمال فيلم أكشن جديد تم اختياره لإنتاجه وتم ترشيح أحمد السقا لبطولته، ويبدأ المنتج جمال العدل مفاوضات خلال الأيام المقبلة مع أحمد السقا لمناقشته في الفيلم وموافقته عليه والإتفاق على التفاصيل المادية.

كما تسعى شركة العدل جروب لإنتاج فيلم أخر للفنان يوسف الشريف، حيث يبدأ جمال العدل مفاوضات أخرى معه بعد انتهائه من تصوير مسلسله الجديد “الراكون” الذي يشارك به في دراما رمضان 2024، حيث لم يقدم يوسف الشريف عمل سينمائي منذ أكثر من 5 سنوات.

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رمضان 2024

وكشف المنتج جمال العدل، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج “سبوت لايت” مع شيرين سليمان، رسالة أفلام العدل جروب حول القضية الفلسطينية، حيث قال إن هناك عدة أفلام عن دعم فلسطين ومنها أصحاب ولا بيزنس، وهمام في أمستردام وصعيدي في الجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأعمال الدرامية أشد وأقوى في التأثير من الأوبريت الغنائي بشأن القضية.

وبشأن أعمال رمضان 2024، أكد جمال العدل أنه يعمل على تقديم مسلسل 15 حلقة عن رواية عتبات البهجة بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وإخراج مجدي أبو عميرة، وسيكون مسلسلًا مختلفًا عن الأعمال السابقة.

الزمالك

وبشأن ترشحه لانتخابات نادي الزمالك، قال المنتج جمال العدل إنه لم يكن لديهم كعائلة العدل قناعة بالترشح لانتخابات النادي، معلقًا: في عهد مجلس مرتضى منصور تقدمنا بمقترح حساب صندوق الزمالك مع أحد رجال الأعمال وعمرو الجنايني، وحصد الصندوق مبالغ كبيرة للنادي.

وتابع: نادي الزمالك محتاج تفرغ تام، ومدحت العدل كان يتمنى لكن لن يستطيع التفرغ والقدرة على العمل في مجلس إدارة الزمالك، معلنًا أنه دعم قائمة الكابتن حسن لبيب رئيس النادي الحالي، والفترة المقبلة ستشهد مؤسسية للنادي غير الفترة السابقة.