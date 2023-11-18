كل ما تريد معرفته عن قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق تحيا مصر لأهالي غزة

تنطلق، بعد قليل، قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء أركان حرب أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر ولفيف من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.

وأعد صندوق تحيا مصر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لقطاع غزة تتضمن 198 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي المعلبات والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال وحفاضات من مختلف القياسات والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.



ويطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إشارة البدء بعد قليل، لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة بحضور عدد من الوزراء.

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وفي سياق آخر، تابع الرئيس مؤخرا مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.

كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعي. وعرضت الدكتورة "رانيا المشاط" كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة، وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يُمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أية أزمات دولية مقبلة، لاسيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة.



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