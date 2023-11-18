مواعيد مباريات اليوم السبت 18 - 11 - 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 18 - 11 - 2023 العديد من المباريات فى مختلف ملاعب حول العالم، على رأسها مباراة هولندا ضد أيرلندا فى تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة



أرمينيا X ويلز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



روسيا البيضاء X أندورا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2



لاتفيا X كرواتيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1



سويسرا X كوسوفو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4



فرنسا X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2



هولندا X إيرلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

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مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم



جنوب أفريقيا X بنين – الساعة 3 عصرا



النيجر X تنزانيا – الساعة 6 مساء



السنغال X جنوب السودان – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة



نيوزيلندا X المكسيك – الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports HD



ألمانيا X فنزويلا – الساعة 11 صباحا على قناة 5beIN Sports HD



بوركينا فاسو X كوريا الجنوبية – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD



الولايات المتحدة الأمريكية X فرنسا – الساعة 2 ظهرا على قناة 5beIN Sports HD

مواعيد مباريات دولية ودية



ألمانيا X تركيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

و تأهل منتخب الدنمارك رسميًّا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، عقب فوزه على المنتخب السلوفيني بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف أحرزه جواكيم مايهلي في الدقيقة 20 وتعادل منتخب سلوفينيا في الدقيقة 30 بهدف أحرزه إيريك جانزا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الدنماركي الهدف الثاني عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة 54.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل رسميا لنهائيات يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

في المقابل توقف رصيد منتخب سلوفينيا عند 19 نقطة في المركز الثاني.

فوز منتخب فنلندا على إيرلندا الشمالية

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب فنلندا على ضيفه منتخب إيرلندا الشمالية 4 / صفر وسجل أهداف منتخب فنلندا جويل بوهانبلو في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ودانيال هوكانز في الدقيقة 48، وتيمو بوكي في الدقيقة 74، وروبين لود في الدقيقة 88.

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، ومع ذلك تظل أمامه فرصة للتأهل لليورو حيث سيخوض الأدوار الفاصلة للتأهل لليورو.

في المقابل توقف رصيد منتخب إيرلندا الشمالية عند ست نقاط في المركز الخامس. وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب كازاخستان على ضيفه سان مارينو 3 / 1.

وأنهى منتخب كازاخستان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه إسلام تشيسنوكوف في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب كازاخستان من إضافة الهدف الثاني عن طريق إسلام تشيسنوكوف في الدقيقة 51 قبل أن يقلص منتخب سان مارينو الفارق بتسجيله هدفا في الدقيقة 60 عن طريق سيموني فرانسيوسي، ثم تمكن منتخب كازاخستان من تسجيل الهدف الثالث عن طريق أبات أيمبيتوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وظل منتخب سان مارينو بلا رصيد في قاع الترتيب.

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