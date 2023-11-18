السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

واصلت أسعار العدس، استقرارها اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.  

سعر العدس اليوم

وتنشر "فيتو" سعر العدس اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة. 

أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس في السوق المصري 

ووصلت أسعار العدس الأصفر ما بين 40 و48 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار البقوليات اليوم

وارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

Advertisements

وسجل سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 31 و37 جنيهًا.  

وبلغ سعر كيلو الحمص بـ 50 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللوبيا البلدي 49 جنيهًا.

تراجع فاتورة واردات مصر من العدس

وفي سياق آخر، كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل 2023، تراجع فاتورة واردات مصر من  العدس خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس- أبريل ”. 

فاتورة الواردات خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من العدس 51 مليونًا و372 ألف دولار، خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 56 مليونًا و665 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ  5 ملايين و 293 ألف دولار. 

واردات مصر من العدس خلال أبريل 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد العدس خلال شهر أبريل الماضي جاءت بقيمة 14 مليونًا و354 ألف دولار، مقابل 21 مليونًا و575 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 7 ملايين و221  ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العدس سعر الفول البلدى اسعار البقوليات اليوم الوجبات المصرية سعر العدس اليوم

مواد متعلقة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

طريقة عمل شوربة العدس، أساسية فى تغيير الفصول والطقس البارد

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

قبل الحكم عليه بساعات، تفاصيل سب مرتضي منصور لعمرو أديب بعبارات تمس الشرف والسمعة

إيمان فيلاني تتحدث عن سوء إيرادات فيلم The Marvels

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق تحيا مصر لأهالي غزة

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى الشفاء في غزة خلال ساعة واحدة

أسعار الأسماك اليوم السبت 18-11-2023 بالدقهلية

استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

بعد آبل، والت ديزني توقف إعلاناتها على "إكس" بسبب تصريحات ماسك عن اليهود

آبل توقف إعلاناتها على "إكس" بعد مزاعم ضد ماسك بمعاداة السامية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الجبس اليوم السبت 18-11-2023 في السوق المصري

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية