السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدنمارك يفوز على سلوفينيا ويتأهل رسميا ليورو 2024

منتخب الدنمارك،
منتخب الدنمارك، فيتو

يورو 2024، تأهل منتخب الدنمارك رسميًّا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، عقب فوزه على المنتخب السلوفيني بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات.

 

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف أحرزه جواكيم مايهلي في الدقيقة 20 وتعادل منتخب سلوفينيا في الدقيقة 30 بهدف أحرزه إيريك جانزا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الدنماركي الهدف الثاني عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة 54. 

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل رسميا لنهائيات يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

Advertisements

في المقابل توقف رصيد منتخب سلوفينيا عند 19 نقطة في المركز الثاني.

 

فوز منتخب فنلندا على إيرلندا الشمالية

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب فنلندا على ضيفه منتخب إيرلندا الشمالية 4 / صفر وسجل أهداف منتخب فنلندا جويل بوهانبلو في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ودانيال هوكانز في الدقيقة 48، وتيمو بوكي في الدقيقة 74، وروبين لود في الدقيقة 88.

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، ومع ذلك تظل أمامه فرصة للتأهل لليورو حيث سيخوض الأدوار الفاصلة للتأهل لليورو.

في المقابل توقف رصيد منتخب إيرلندا الشمالية عند ست نقاط في المركز الخامس. وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب كازاخستان على ضيفه سان مارينو 3 / 1.

وأنهى منتخب كازاخستان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه إسلام تشيسنوكوف في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب كازاخستان من إضافة الهدف الثاني عن طريق إسلام تشيسنوكوف في الدقيقة 51 قبل أن يقلص منتخب سان مارينو الفارق بتسجيله هدفا في الدقيقة 60 عن طريق سيموني فرانسيوسي، ثم تمكن منتخب كازاخستان من تسجيل الهدف الثالث عن طريق أبات أيمبيتوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وظل منتخب سان مارينو بلا رصيد في قاع الترتيب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يورو 2024 تاهل منتخب الدنمارك ايرلندا الشمالية المنتخب الدنماركي المنتخب السلوفيني منتخب سلوفينيا منتخب الدنمارك

مواد متعلقة

إنجلترا تتغلب على مالطا بثنائية في تصفيات يورو 2024

إيطاليا تسحق مقدونيا بخماسية في تصفيات يورو 2024

تعليق محمد بركات على تعادل بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات المونديال

بمشاركة أليو ديانج، مالي تفوز بثلاثية أمام تشاد في تصفيات المونديال

منتخب الشباب يفوز على الجزائر بثلاثية في بطولة شمال أفريقيا

تشكيل منتخب الشباب أمام الجزائر ببطولة شمال أفريقيا

منتخب مصر يغادر إلى ليبيريا استعدادا لمواجهة سيراليون

أبرزهم محمد صلاح، هؤلاء اللاعبون مستهدفون من الدوري السعودي بالميركاتو الشتوي

الأكثر قراءة

بعد تدخل حازم إمام، مصدر باتحاد الكرة يكشف تطورات جديدة في أزمة ثلاثي المنتخب المستبعدين

أول صور من حفل زفاف نجل عمرو أديب

شاهد، لحظة بكاء أحمد حلمي بسبب أحداث غزة (فيديو)

قصف إسرائيلي على مقر حركة فتح بمخيم بلاطة ويوقع 7 ضحايا (فيديو)

مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين ومناهضة لأمريكا في العاصمة اليونانية أثينا (فيديو)

جمال العدل يكشف عن تفاصيل عمله الرمضاني القادم مع يحيى الفخراني

سبوبة اللايف، فنانون اتجهوا للتيك توك من أجل لقمة العيش..أبرزهم فادي خفاجة وأحدثهم مها أحمد (صور)

قوات القسام تحاصر جنودا إسرائيليين وتنجح في تصفيتهم (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

زخة شهب الأسديات تزين سماء الليلة وغدا

ميتا بتستثمر فلوسها في إبادة أهل غزة، ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام التعاملات اليوم

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

دعاء الصباح من القرآن الكريم وأدعية وآيات للوقاية من السحر والحسد والعين

المزيد
الجريدة الرسمية