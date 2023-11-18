الدنمارك يفوز على سلوفينيا ويتأهل رسميا ليورو 2024

يورو 2024، تأهل منتخب الدنمارك رسميًّا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، عقب فوزه على المنتخب السلوفيني بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف أحرزه جواكيم مايهلي في الدقيقة 20 وتعادل منتخب سلوفينيا في الدقيقة 30 بهدف أحرزه إيريك جانزا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الدنماركي الهدف الثاني عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة 54.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل رسميا لنهائيات يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

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في المقابل توقف رصيد منتخب سلوفينيا عند 19 نقطة في المركز الثاني.

فوز منتخب فنلندا على إيرلندا الشمالية

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب فنلندا على ضيفه منتخب إيرلندا الشمالية 4 / صفر وسجل أهداف منتخب فنلندا جويل بوهانبلو في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ودانيال هوكانز في الدقيقة 48، وتيمو بوكي في الدقيقة 74، وروبين لود في الدقيقة 88.

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، ومع ذلك تظل أمامه فرصة للتأهل لليورو حيث سيخوض الأدوار الفاصلة للتأهل لليورو.

في المقابل توقف رصيد منتخب إيرلندا الشمالية عند ست نقاط في المركز الخامس. وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب كازاخستان على ضيفه سان مارينو 3 / 1.

وأنهى منتخب كازاخستان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه إسلام تشيسنوكوف في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب كازاخستان من إضافة الهدف الثاني عن طريق إسلام تشيسنوكوف في الدقيقة 51 قبل أن يقلص منتخب سان مارينو الفارق بتسجيله هدفا في الدقيقة 60 عن طريق سيموني فرانسيوسي، ثم تمكن منتخب كازاخستان من تسجيل الهدف الثالث عن طريق أبات أيمبيتوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وظل منتخب سان مارينو بلا رصيد في قاع الترتيب.