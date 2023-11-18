السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

المبشرون بالجنة،
المبشرون بالجنة، فيتو

 المبشرون بالجنة، اشتهر من الرجال عشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة إلا أنه لم يشتهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه بشر أكثر من 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة، وهو الأمر الذي نطرحه في هذا التحقيق فإلي التفاصيل

 مكانة المرأة في الإسلام

 أعطى الإسلام مكانا متميزا للمرأة فجعلها شريكة للرجل في كل شيء، وبحسب بعض الروايات فإن النساء هن شقائق الرجال، كما اهتم القرآن الكريم بالنساء، وحملت إحدى سوره اسم سورة النساء وهذا  فيه من تعظيم وتوقير النساء وقد ثبت بالنص الصريح تبشير بعض النساء بالجنة

Advertisements

17 سيدة بشرهن الرسول بالجنة

  وفيما يلي قائمة بأسماء النساء اللاتي بشرهن النبي بالجنة وهنَّ:

1- آسيةُ بنتُ مزاحمٍ، امرأةُ فرعونَ

 2- مريم ابنة عمران 

فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ، قَالَ: ( تَدْرُونَ مَا هَذَا؟) فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ" .فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ).

أخرجه أحمد في "المسند"  وصححه الألباني  .

 

بحث عن السيدة خديجة رضي الله عنها pdf - يلا نذاكر
17 سيدة بشرهن النبي بالجنة

 

3- خديجة بنت خويلد رضي الله عنها - زوجة النبي صلى الله عليه وسلم

 فعَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: " أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ، فِيهِ وَلَا نَصَبَ ".

 

4-  سمية بِنْت خياط أم عمار بن ياسر.

وقد كانت أمةً لأبي حُذيفة بن المغيرة المخزومي، وكان ياسر حليفًا لأبي حذيفة، فزوجه سمية، فولدت له عَمَّارًا، فأعتقه أبو حذيفة وكانت ممن يعذب في الله عز وجل أشد العذاب، وهي أول شهيد في الإسلام.

جاء عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لأَبِي عَمَّارٍ، وَأُمِّ عَمَّارٍ: (اصْبِرُوا آلَ يَاسِرٍ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ).

عائشة بنت أبي بكر - ويكيبيديا
17 سيدة بشرهن النبي بالجنة

5- عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها - زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " أخرجه الترمذي وابن حبان 

 

6- حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.

عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، فَرَاجِعْهَا " أخرجه الحاكم في "المستدرك"  وحسنه الألباني.

سيدات نساء العالمين من هن.. وما فضل العذراء مريم وفاطمة الزهراء؟ - اليوم السابع
17 سيدة بشرهن النبي بالجنة

 

7- فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها.

ما جاء عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ....قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ) أخرجه الترمذي وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4190).

8- أم زفر رضي الله عنها (المرأة السوداء التي كانت تُصرع):

قال عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي، قَالَ: ( إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ ). فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قال أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ". أخرجه البخاري، ومسلم.

9- أم حرام بِنْت ملحان رضي الله عنها:

فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ.

قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ: مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ).

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ. كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ.

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: (أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ).

فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. أخرجه البخاري، ومسلم.

 

10- أم سليم رضي الله عنها:

فعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) أخرجه مسلم.

11- باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هنَّ زوجاته في الجنة أيضًا.

 كما في قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) (الأحزاب/28، 29)

وروى البخاري، ومسلم  أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: " لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي. فَقَالَ: (إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ).

قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا) [الأحزاب: 28]...(إِلَى أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: 40].

قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.

والذي عليه جمهور المفسرين أن زوجاته اللائي خيرن في هذه الآية: تسع نسوة، خمس من قريش: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وسودة، وأم سلمة، وكانت تحته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي النضرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، رضي الله عنهن وأرضاهن" انتهى من "تفسير ابن كثير".

12- أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها

  وجاءت بشارتها بالجنه يوم أحد عندما صمدت هي وولدها عند رسول الله ﷺ، فقال الرسولﷺ( اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة).

13- الربيع بنت معوّذ رضي الله عنها

 هي من نساء الانصار وهي إحدى المرأتين اللتين بايعتا الرسول بيعة الرضوان جاءت بشارتها بالجنة في قول الرسول ﷺ ( لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ).

أسماء بنت أبي بكر - ويكيبيديا
17 سيدة بشرهن النبي بالجنة

 

14- أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 

 لما ورد عن الزبير بن بكار أنه قال: ( وإنما سميت ذات النطاقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجهَّز مهاجرا ومعه أبو بكر الصديق، أتاهما عبد الله بن أبي بكر في الغار ليلا بسفرتهما، ولم يكن لها شناق، فشقت لها أسماء نطاقها فشنقتها به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلك الله بنطاقك هذا في نطاقين في الجنة. فقيل لها ذات النطاقين)

15-أم أيمن

نظر رسول الله صلى الله علية وسلم إلى أم أيمن وقال (من سره أن يتزوج امرأة من الجنة فليزوج أم أيمن )،

فتزوجها زيد بن حارثة، واسمها بركة بنت ثعلبة، وهي حاضنة رسول الله بعد وفاة آمنة، وهي أم أسامة بن زيد حبيب رسول الله وابن حبيبه.

 

16- أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية رضي الله عنها

 قصتها رواها البيهقي في سننه باللفظ الآتي: ....فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرًا قالت: أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة، قال: فإن الله تعالى مهدٍ لك شهادة، فكان يسميها الشهيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وإنها غمتها جارية لها وغلام كانت قد دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر، فقيل: إن أم ورقة قتلتها جاريتها وغلامها وإنهما هربا، فأتي بهما فصلبهما، فكانا أول مصلوبين بالمدينة، فقال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: انطلقوا نزور الشهيدة. كما رواه أبو داود في السنن والطبراني في المعجم الكبير.

 

أم رومان| قصة الإسلام
17 سيدة بشرهن النبي بالجنة

 

17- أم رومان رضي الله عنها

هى أم رومان بِنْت عامر الكنانية، امرأة أبي بكر الصديق، وهي أم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم، وكانت من أوائل من أسلموا، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أحب أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

 

المبشرون بالجنة سورة النساء الرسول الكريم القرآن الكريم الصحابة المبشرون بالجنة الاحاديث النبوية

مواد متعلقة

أسماء شهر جمادى الأولى وأول من سماه بهذا الاسم

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

5 سور من القرآن الكريم للتداوي وشفاء الأمراض، تعرف عليها

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

10 فضائل لقراءة المعوذتين صباحا ومساء ومواطن قراءتها الواردة عن النبي

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

الأكثر قراءة

3 رسائل مصرية قوية بشأن مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

مقتل الجنرال الدموي يصيب إسرائيل بالصدمة، عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

13 معلومة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تعرف عليها

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

الزمالك يرفض المجازفة بالدفع بهذا اللاعب أمام أبو سليم

مشاهد مأساوية توثق آثار مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تأوي نازحين في الفاخورة بغزة

أسعار السيارات الصيني GAC بعد طرحها لأول مرة في السوق المصري (انفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 19-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

جراج سيارات، مكان مفضل للراغبين في التخلص من حياتهم بأمريكا

توقعات الأبراج، حظك الأحد 19-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

عودة ميجان إلى السجادة الحمراء بدون الأمير هاري (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار السيارات الصيني GAC بعد طرحها لأول مرة في السوق المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بتحسن العلاقة الزوجية وزيادة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية