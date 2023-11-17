أخبار الرياضة اليوم: رد فعل إمام عاشور على قرار فيتوريا.. أزمة مستحقات أوسوريو في الزمالك.. وسيطرة أهلاوية على جوائز الكاف

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

نشر إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر التى سافرت إلى سيراليون لحزص المباراة المرتقبة في الجولة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر إمام عاشور صورة له عبر حسابه على انستجرام خلال تواجده في تدريبات الأهلي.

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يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات ضد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، بعد استبعادهم من معسكر منتخب مصر.

مستحقات أوسوريو صداع في رأس مجلس إدارة الزمالك

تمثل مستحقات خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صداعا في رأس مجلس إدارة القلعة البيضاء بعد توجيه الشكر للمدرب الكولومبي.

وكانت إدارة الزمالك قررت فسخ التعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو من طرف واحد لتكون مرغمة على دفع قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلى مستحقاته المتأخرة.

ووفقا لما أكده مصدر داخل نادي الزمالك فإن الشرط الجزائي لأوسوريو يمثل راتب شهرين بالإضافة إلى مستحقات متأخرة للمدرب عن شهرين ونصف الشهر تقريبا.

وأشار المصدر أن إدارة الزمالك عقدت جلسة مع أوسوريو وعرضت عليه جدولة المبلغ إلا أن المدرب الكولومبي طلب مهلة للتفكير.

وتأمل إدارة الزمالك في موافقة أوسوريو على جدولة مستحقاته خاصة أنها بالعملة الصعبة وهو أمر صعب توفيره في الزمالك في الفترة الحالية في ظل الأزمة المالية.

وأشار المصدر إلى أن عدم موافقة المدرب الكولومبي على جدولة مستحقاته سيضطر الزمالك لدفع مستحقاته بالكامل والتي تصل لراتب 5 أشهر، أو الدخول في قضايا جديدة بالفيفا.

رباعي الأهلي الأقرب لجائزة الأفضل داخل القارة

وينافس رباعي الأهلي (محمد الشناوي، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وبيرسي تاو، وعلي معلول) على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا وشهدت القائمة النهائية خروج محمد عبد المنعم وحسين الشحات لاعبي الأهلي منها.

وضمت قائمة المرشحين كل من:

1. أيمن محيوس (الجزائر، اتحاد الجزائر / ايفردون سبورت)

2. زين الدين بلعيد (الجزائر، اتحاد الجزائر)

3. فيستون مايلي (الكونغو الديمقراطية، يانج أفريكانز/بيراميدز)

4. محمود عبد المنعم “كهربا” (مصر، الأهلي)

5. محمد الشناوي (مصر، الأهلي)

6. يحيى عطية الله (المغرب، الوداد الرياضي)

7. يحيى جبران (المغرب، الوداد الرياضي)

8. بيتر شالوليلي (ناميبيا، ماميلودي صنداونز)

9. بيرسي تاو (جنوب أفريقيا، الأهلي)

10.علي معلول (تونس، الأهلي)

الشناوي ينافس كبار إفريقيا

يستمر محمد الشناوي قائد الأهلي في المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا التي شهدت تواجد حراس كبار في القارة السمراء مثل ياسين بونو حارس المغرب والهلال السعودي والذي يعد الأقرب نظرا لما قدمه في كأس العالم بقطر.

وجاءت قائمة المتنافسين على أفضل حارس بإفريقيا كالتالي:

محمد الشناوي (الأهلي ومنتخب مصر)

ياسين بونو (الهلال السعودي ومنتخب المغرب)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون)

رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا)

إدوارد ميندي (أهلي جدة ومنتخب السنغال)