صحة البحيرة تنظم دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بعيادات الأسنان (صور)

قامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة بتنظيم فعاليات دورتين تدريبيتين لمكافحة العدوي للتمريض ولأطباء الأسنان بعيادات الأسنان بالمستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك تحت عنوان "الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى في عيادات الأسنان"، والتي استمرت على مدار الأسبوع الماضي بدمنهور بحضور عدد 56 من أخصائيات التمريض العاملين بعيادات الأسنان بالمستشفيات والإدارات الصحية.

دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو

دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو

دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو

دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو



ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة ببناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الكاملة للمواطنين من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الطبي، ومن أجل رفع الكفاءة الفنية والعلمية للعاملين بعيادات الأسنان بالمحافظة، كما يأتي وبناءً علي تعليمات هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

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وفي إطار آخر، مازالت حملة 100 يوم صحة تحقق نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث أشار وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية





وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريقا متحركا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو

دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو

دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الفرق والأطقم الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة، ووجهت بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة بنطاق المحافظة.