الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

صحة البحيرة تنظم دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بعيادات الأسنان (صور)

دورات تدريبية عن
دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو

قامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة بتنظيم فعاليات دورتين تدريبيتين لمكافحة العدوي للتمريض ولأطباء الأسنان بعيادات الأسنان بالمستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك تحت عنوان "الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى في عيادات الأسنان"، والتي استمرت على مدار الأسبوع الماضي بدمنهور بحضور عدد 56 من أخصائيات التمريض العاملين بعيادات الأسنان بالمستشفيات والإدارات الصحية.

 

دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو


ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة ببناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الكاملة للمواطنين من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الطبي، ومن أجل رفع الكفاءة الفنية والعلمية للعاملين بعيادات الأسنان بالمحافظة، كما يأتي وبناءً علي تعليمات هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

Advertisements

 

وفي إطار آخر، مازالت حملة 100 يوم صحة تحقق نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث أشار وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية

 

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريقا متحركا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية عن مكافحة العدوى بالبحيرة، فيتو

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الفرق والأطقم الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة، ووجهت بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة بنطاق المحافظة.

txt

حالة الطقس غدًا السبت 18 - 11 -2023 في البحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

صحة البحيرة مديرية الصحة بالبحيرة دمنهور مكافحة العدوى 100 يوم صحة

مواد متعلقة

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

استمرار تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

فخ غزة، سفير إسرائيلي سابق بالقاهرة يطرح مؤامرة جديدة لتوريط مصر في القطاع

تطورات ملف صفقة تعاقد النادي الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد

أخبار الرياضة اليوم: رد فعل إمام عاشور على قرار فيتوريا.. أزمة مستحقات أوسوريو في الزمالك.. وسيطرة أهلاوية على جوائز الكاف

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

مجموعة مصر، غينيا بيساو تتقدم على بوركينا فاسو بهدف في الشوط الأول

وفاة الفنان التشكيلي عسران عبد الفتاح متأثرا بإصابته في حادث أليم بقنا

طقس الغد، أمطار متوسطة وشبورة مائية على هذه المناطق

Advertisements

منوعات

المزيد

ميتا بتستثمر فلوسها في إبادة أهل غزة، ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

ثلاثي مصري في قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيرا تحت 30 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن، 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

مفتي الجمهورية: النبي علمنا الأخذ بأسباب العلم فى كل زمان ومكان

تفسير رؤية حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية