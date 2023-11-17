منتخب ألبانيا يتأهل لنهائيات اليورو للمرة الثانية في تاريخه

تأهلت ألبانيا إلى "يورو 2024"، للمرة الثانية في تاريخها بتعادلها مع مضيفتها مولدافيا (1-1)، اليوم الجمعة، في كيشيناو ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات.

تأهل ألبانيا ليورو 2024

وكانت ألبانيا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم قونيا سبور التركي سوكول تشيكاليشي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وأدركت مولدافيا التعادل عبر فلاديسلاف بابوغلو في الدقيقة 87.

وحققت ألبانيا الأهم لأنها كانت بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ النهائيات، كما أن الخسارة كانت ستمنحها البطاقة لكن شرط فوز بولندا الثالثة على تشيكيا مطاردتها المباشر واللتين تلتقيان لاحقا.

Advertisements



وعززت ألبانيا صدارتها برصيد 14 نقطة بفارق 3 نقاط أمام تشيكيا و4 نقاط أمام بولندا.

واتسع الفارق بين ألبانيا وبولندا الثالثة إلى 4 نقاط وبالتالي يستحيل على الأخيرة اللحاق بها، قبل جولة من نهاية التصفيات، ويبقى أملها الوحيد هو الفوز على تشيكيا لاحقا مع تعثر الأخيرة في مباراتها ضد ضيفتها مولدافيا في الجولة الثامنة والأخيرة، الإثنين المقبل.

في المقابل، أنعشت مولدافيا آمالها في المنافسة على البطاقة الثانية، بعدما ارتقت إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق المواجهتين المباشرتين أمام بولندا، وبفارق نقطة واحدة خلف تشيكيا منافستها في الجولة الأخيرة.

وكانت ألبانيا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغها نهائيات العرس القاري عام 2016 في فرنسا، لكنها خرجت من الدور الأول.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 11 وهي إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا (الثانية) وإنجلترا (الثالثة) وتركيا (الرابعة) وألبانيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر (السابعة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.