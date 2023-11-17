كين يقود هجوم إنجلترا في تصفيات يورو 2024

أعلن جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة مالطا مساء اليوم الجمعة على ملعب ويمبلي، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

وتحتل إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة وضمنت التأهل رسميا لليورو، بينما تتذيل مالطا الترتيب دون رصيد من النقاط وفقدت فرصها في التأهل.

وحسمت إنجلترا مواجهة الدور الأول بينهما برباعية نظيفة في شهر يونيو الماضي، وسجل أهداف الأسود الثلاثة حينها فيرديناندو أباب بالخطأ في مرماه وترينت ألكسندر أرنولد وهاري كين وكالوم ويلسون.

Advertisements



تشكيل إنجلترا

بيكفورد- تريبيير- توموري- جالاجار- جويهي- ماجواير- فودين- هندرسون- كين- أرنولد- راشفورد.

تشكيل مالطا

بونيلو- كامينزولي- بورج- جويلامير- جوزيف مبونج- بول مبونج-تيوما- بيبي- ريد- يانكام- بورج.

يذكر أن إنجلترا ستختتم مشوارها في التصفيات بمواجهة مقدونيا الشمالية يوم 20 نوفمبر الجاري.

اسم كرة يورو 2024 ومميزاتها

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في الملعب الأولمبي في برلين عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، التي ستقام في ألمانيا.

والكرة المعروفة باسم "Fussballiebe" أي "حب كرة القدم"، تتضمن لأول مرة في هذه المسابقة التقنية التي تساعد حكام الفيديو "VAR" كما أنها مصنوعة من مواد بيولوجية أكثر استدامة.

وأوضح "يويفا" أن كرة "Fussballiebe" التي أنتجتها شركة أديداس تحتوي على تقنية "Connected Ball" لتسهيل رؤية كل عنصر من عناصر الحركة والمساهمة في اتخاذ القرارات الصحيحة من قبل تقنية ال"VAR".

وأضاف أنها "مصممة من أجل الدقة والاتساق ودعم اللعب السريع والدقيق".

وأشار "يويفا" إلى أنه بجانب استخدام البوليستر المعاد تصنيعه والحبر المائي، فإن الكرة مصنوعة أيضا من مواد بيولوجية أكثر استدامة من الكرات السابقة في هذه المسابقة.

وتشمل كل طبقة من طبقاتها على مواد مثل ألياف الذرة وقصب السكر ولب الخشب والمطاط.

ويحتوي تصميم الكرة على الألوان الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية للاحتفاء ب"الحيوية" التي تتمتع بها المنتخبات المشاركة، كما تتضمن صورا لكل ملعب من ملاعب البطولة بجانب اسم كل مدينة مضيفة.

ويفتح عرض تقديم الكرة الجديدة للبطولة سلسلة من النشاطات التي ستتم خلال 5 أيام في (الملعب الأولمبي) المتعلقة ببطولة "يورو 2024" وفي التسع مدن المضيفة الأخرى، التي ستتسلم 900 كرة إضافية للتبرع بها إلى المدارس وأندية كرة القدم ومبادرات أخرى.

كرة يورو 2024، فيتو

موعد قرعة ومباريات يورو 2024

وستقام بطولة يورو 2024، التي ستجرى قرعتها في 2 ديسمبر المقبل.

وستجري مباريات يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو في 10 مدن ألمانية وهي، برلين وكولن ودورتموند ودوسلدورف وفرانكفورت وجيلسنكيرشن وهامبورج ولايبزيج وميونخ وشتوتجارت.