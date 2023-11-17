الأهلي يكرر فوزه على الزمالك في ربع نهائي دوري السلة المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 75/64، في المباراة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري مرتبط السلة.

وجاءت نتائج الأشواط خلال المباراة على النحو التالي:

20/12

48/23

59/48

75/64

فوز رجال سلة الأهلي على الزمالك في مباراة الذهاب

وواصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عروضه القوية في دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على الزمالك بملعبه ‏بنتيجة 81-66، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.‏

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أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وقدم اللاعبون أداءً قويًّا ‏ومميزًا على صعيد الدفاع المنظم والهجوم السريع والرميات الثلاثية، وشهد اللقاء عدة قرارات مثيرة للجدل من طاقم التحكيم، بصورة ‏أثرت بشكل سلبي على سير اللقاء.‏

وتقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 30-18، ثم تفوق في الفترة الثانية بنتيجة 43-37، قبل أن يستمر في التفوق بالفترة الثالثة بنتيجة ‏‏60-44، ثم أنهى الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 81-66.‏

مرتبط سلة الأهلى يفوز على الزمالك

كان فريق مرتبط سلة الأهلى تحت 18 سنة قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 72-56، في ذهاب دور الثمانية من البطولة. ‏

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق مصر للتأمين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء يوم الخميس الماضي ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج شهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 91-41.

وقدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان فريق الشباب لكرة السلة بالنادي الأهلي تحت 18 سنة، قد فاز على حساب فريق مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الخميس الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة ظهر الخميس الماضي، وقدم خلالها شباب سلة الأهلي عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، لينتهي اللقاء بفوز الفريق بنتيجة 93-45.