جيش الاحتلال يعلن مقتل 372 عسكريا ويعترف بصعوبة القتال في غزة

أعلن دانيال هغاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، أن القتال في غزة معقد ويتطلب وقتا، لكننا نواصل العمل ضد ما أسماهم المخربين- على حد تعبيره.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أبلغنا عائلات 372 عسكريا بمقتل أبنائهم بغزة.

وقبل وقت سابق، أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أنه تلقى طلبا من خمس دول للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وقال خان إن الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنجلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.

Advertisements

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في "الوضع في دولة فلسطين" في ما يتعلق بجرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت منذ 13 يونيو 2014.

شكوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

وعن شكوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، قام أحد أكبر المحامين الفرنسيين عمرًا وخبرةً ويدعى جايلز ديفرز Gilles Devers، الحاصل على دكتوراه في القانون من جامعة جان مولان ليون 3، بجمع جيشًا من المحامين في 10 أيام فقط، وهذا الجيش من جميع قارات العالم، اتفقوا جميعًا على محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين وجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وتم رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

أما جيش المحامين، الذي تقدم بشكوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، فتجاوز 300 محامي من مختلف الجنسيات والأديان في مختلف أنحاء العالم، وما زالت قائمة الانضمام مفتوحة أمام جيش المحامين.

أكبر محام فرنسي يتوعد إسرائيل بمصير أسود

توعد المحامي المخضرم والقوي جايلز ديفرز الاحتلال الإسرائيلي بـ "مصير أسود"، ووجه رسالة للفلسطينيين في غزة قال فيها: "لم يكن لديكم من يدافع عنكم لكن أصبح لديكم الآن جيش يدافع عنكم في المحاكم الدولية والوطنية".

وقام المحامي الفرنسي العتيد جايلز ديفرز بتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بدأها بمبادرة جمع فيها العديد من المحامين، مكونًا بذلك جيش من المحامين العالميين الداعمين للفلسطينيين، وقام المحامون بعمل اجتماع لهم في مدينة لاهاي، حيث ضم الاجتماع مجموعة من المحامين من مختلف البلدان، الذين استجابوا لمبادرة المحامي الفرنسي جايلز ديفرز، للتشاور والبدء في تقديم دعوى ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي يرتكبها ضد أهل غزة، والتي تصنف على أنها جرائم حرب، حيث تقدموا بالدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جيش من المحامين الدوليين يشن حربا على إسرائيل

لم تضم لائحة الدعوى جيش المحامين بقيادة ديفرز، لكنها ضمت أيضًا العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية عبر العالم، وفي اجتماع المحامين في لاهاي تحدث جايلز ديفرز عن جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وعن دعواه مع محاميين من دول مثل تونس والجزائر والمغرب ودول أخرى، لتقديم الدعوى أمام محكمة الجنايات الدولية