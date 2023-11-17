تصفيات كأس العالم، منتخب غانا يهزم مدغشقر بهدف

افتتح المنتخب الغاني، مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بفوز في الوقت القاتل على حساب ضيفه مدغشقر (1-0) على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات.

سجل إييناكي ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الإسباني، هدف الفوز في الدقيقة (90+5) بعد معاناة كبيرة للبلاك ستارز في اختراق دفاعات مدغشقر.

وحصد منتخب غانا، أول فوز بقيادة مدربه كريس هيوتون في المجموعة التاسعة ليتصدر ترتيب المجموعة متساويا مع جزر القمر صاحبة الصدارة.

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ويحتل البلاك ستارز، المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر التي حققت الفوز على أفريقيا الوسطى (4-2).

ويحتل منتخب مدغشقر، المركز الخامس قبل الأخير قبل المواجهة الأخيرة في هذه المجموعة بين مالي وتشاد.

وشارك منتخب غانا 4 مرات في كأس العالم في نسخ 2006 و2010 و2014 و2022.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون

تقام مباراة منتخب مصر الوطني، أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، يوم الأحد المقبل الموافق 19 من الشهر الجاري، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، حيث حصلت الأخيرة على حقوق بث جميع مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 سواء المقامة داخل مصر أو خارج الديار.

منتخب سيراليون لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

قاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، المنتخب المصري لفوز كبير على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز محمد صلاح هدف مصر الأول في الدقيقة 18، ثم أتبعه بهدف ثانٍ من ضربة جزاء بالدقيقة 21، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 68، ليرفع رصيده في المباراة إلى سوبر هاتريك، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الخامس للفراعنة، ثم اختتم السداسية محمود تريزيجيه.

وحطم محمد صلاح، الأرقام القياسية مع منتخب مصر، حيث أحرز أول رباعية “سوبر هاتريك” في مسيرته مع الفراعنة، حيث سبق وأن سجل هاتريك بقميص مصر في شباك زيمبابوي بتصفيات كأس العالم 2014، قبل أن يسجل السوبر هاتريك الأول مع الفراعنة خلال مواجهة جيبوتي اليوم.

كما أحرز محمد صلاح ثاني سوبر في مسيرته الكروية سواء مع الأندية أو المنتخبات في المواجهات الرسمية، حيث سبق وأن سجل سوبر هاتريك بقميص ليفربول في شباك برينتفورد خلال موسم 2017-2018.

وارتفع رصيد أهداف محمد صلاح دوليًا إلى 53 هدفًا، في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

محمد صلاح يتخطى أبو تريكة

ونجح محمد صلاح في تخطي عدد أهداف محمد أبو تريكة في تصفيات كأس العالم، حيث بات صلاح يتصدر قائمة هدافي الفراعنة في تصفيات المونديال برصيد 15 هدفا، وخلفه أبو تريكة برصيد 14 هدفًا.

فيما واصل محمد صلاح مطاردة حسام حسن الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بواقع 68 هدفًا، حيث وصل رصيد صلاح إلى 53 هدفا.

ونجح محمد صلاح في إحراز هاتريك مع منتخب مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، وبالتحديد منذ أن سجل ثلاثية في مرمى زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة وقتها بفوز مصر 4-2.

وأحرز محمد صلاح ثنائية أو أكثر في مباراة واحدة مع منتخب مصر لأول مرة منذ مباراة النيجر الودية في سبتمبر 2022.

كما تعد مباراة جيبوتي هي المرة الثامنة التي يسجل فيها محمد صلاح ثنائية أو أكثر في مباراة واحدة، بعد مباريات النيجر (مرتان)، وجزر القمر، والكونغو، وتنزانيا، وزيمبابوي (هاتريك)، وتوجو.

كما كسر صلاح صيامه التهديفي مع منتخب مصر بعد 4 مباريات، أمام كل من غينيا، وتونس، وزامبيا، والجزائر، حيث كان آخر هدف دولي له أمام مالاوي في مارس 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، مع جيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون.