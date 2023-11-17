وزير الخارجية يؤكد لنظيرته الفرنسية ضرورة وقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري للفلسطينيين

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الجمعة، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق النار، ودخول القدر الكافي من المساعدات إلى غزة، ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه وزير الخارجية من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا؛ لبحث الأوضاع فى غزة.

وزارة الخارجية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد- في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس)- إن الوزيرين تبادلا التقييمات حول مختلف جوانب الأزمة.

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الخارجية الفرنسية

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أنها بحثت مع وزير الخارجية سامح شكري، تعزيز التنسيق المشترك، وقدمت له الشكر على جهود مصر من أجل إيصال المساعدات لغزة.





وكتبت "كولونا" على إكس: تم بالفعل تسليم أكثر من 100 طن من الشحنات الإنسانية، ونحن نواصل جهودنا يجب أن تكون هناك هدنة فورية وزيادة المساعدات، والعمل دون تأخير بعد ذلك".



من ناحية أخرى، نددت فرنسا بشدة بالضربة التي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في غزة، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على الجميع.



وشددت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في بيان على أن القانون الدولي الإنساني "ينص خصوصا على حماية المؤسسات الاستشفائية ويفرض على الدوام وفي كل مكان مبادئ واضحة للتمييز والتناسب والاحتراز".