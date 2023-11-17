أهلي 2010 يفوز على العبور بخماسية في بطولة منطقة القاهرة

الأهلى 2010، حقق فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠١٠ فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على فريق العبور، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

الأهلى 2010 يفوز على العبور

افتتح محمد شريف التسجيل في الدقيقة الثامنة، وسجل مالك فتحي الهدف الثاني في الدقيقة ٢٣، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة ٢٩، وسجل ياسين تامر الهدف الرابع في الدقيقة ٦٣، قبل أن يختتم محمد الصاوي خماسية فوز الأهلي في الدقيقة ٨٢ من عمر المباراة.

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وبدأ «أهلي ٢٠١٠» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: أدهم عبد العليم - ياسين محسن - حسن رامي - مروان صابر.

الوسط: محمود محمد - ياسين تامر - كريم أشرف - مالك فتحي - عمر شريف.

الهجوم: محمد شريف.

وشارك إسماعيل مصطفى بدلًا من عمر شريف، وآدم عمرو بدلًا من ياسين تامر، ومحمد الصاوي بدلًا من محمد شريف، وآسر محمد بدلًا من كريم أشرف، وفتح الله عماد بدلًا من أدهم عبد العليم.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠١٠» رصيده إلى ٢٤ نقطة جمعها من الفوز في ٨ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًّا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، مسجلًا ٣٤ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2010

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ تامر حفنى مديرًا فنيًّا، وأحمد عطية مدربًا عامًّا، وصالح المغازي مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك.

أهلي ٢٠٠٩ يفوز على البنك الأهلي

من ناحية أخرى فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ على ضيفه البنك الأهلي بنتيجة ٣ - ١ في ركلات الترجيح، بعد التعادل ١ - ١ في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

جاء هدف التقدم للأهلي في الشوط الأول بمهارة فردية من عمر سامح بعد مراوغته حارس المرمى والتسجيل في الشباك الخالية، وتعادل البنك الأهلي خلال الشوط الثاني، ليتجه اللقاء لركلات الترجيح التي سجل للأهلي خلالها كل من محمد أيمن وعمر عبد الرحيم وعمر سامح، بينما أهدر حذيفة محمد، وتألق كذلك الحارس رجب أحمد رجب وتصدى لركلتين.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٩» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رجب أحمد رجب.

الدفاع: عمر عبد العزيز - محمد حمدي قمر - محمد عماد - مصطفى فرج.

الوسط: سيف كريم - عمر عبد الرحيم - عبد العزيز خالد - علي سامح - محمد أيمن.

الهجوم: عمر سامح.

وشارك صبري نبيل بدلًا من علي سامح، وحذيفة محمد بدلًا من عمر عبد العزيز.

بهذه النتيجة رفع «أهلي ٢٠٠٩» رصيده إلى ٢٤ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراة وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

وخسر «أهلي ٢٠٠٩» أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى بلدية المحلة ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ١ - ١ وخسر ركلات الترجيح ٤ - ٥، وخسر أمام إنبي ١ - ٣، وتعادل مع البنك الأهلي ١ - ١ وفاز بركلات الترجيح ٣ - ١، مسجلًا ٢١ هدفًا مقابل ٩ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.