الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

ثلاثي مصري في قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيرا تحت 30 عاما

هنا جودة لاعبة منتخب
هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، فيتو

كشف موقع فوربس الشرق الأوسط عن قائمة تضم مجموعة من أكثر الشباب المبدعين تحت سن 30 عاما في مجال الترفيه.

 

وضمت القائمة 3 لاعبات من مصر وهن:

 

بسنت حميدة 

وفازت العداءة المصرية بميدالية ذهبية في سباق 200 متر سيدات في بطولة (FBK) لألعاب القوى في هولندا عام 2023، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا بواقع 22.41 ثانية. كما حصلت بسنت على ميداليتين ذهبيتين في سباقي 100 و200 متر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2022، لتصبح أول مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر. 

 

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وفي عام 2022، تم تعيينها سفيرة للمبادرة العالمية للأمم المتحدة  في نسختها المصرية (شباب بلد).

هنا جودة 

بدأت جودة لعب تنس الطاولة في الرابعة من عمرها وفي عام 2022، حين بلغت 14 عامًا، أصبحت أصغر لاعبة تحصد لقبًا قاريًّا بعد فوزها بكأس أفريقيا لتنس الطاولة في منافسات فردي السيدات. وفي سبتمبر 2023، تأهلت لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب فوزها ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة لفردي السيدات 2023. وقد احتلت المرتبة الثانية في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة (ITTF) لفئة الفردي تحت 17 عامًا، والمرتبة 31 عن فردي السيدات، في أكتوبر 2023.

سارة سمير

فازت الرباعة المصرية بميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 عن وزن 69 كجم، لتصبح أول لاعبة عربية تفوز بميدالية أولمبية لرفع الأثقال. كما حازت على الميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال عن وزن 76 كجم للسيدات، لعامي 2022 و2023 في كولومبيا والسعودية على التوالي. وحصلت على ثالث لقب قاري لها في منافسات الكبار، في مايو 2023 بعد فوزها بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال.

 

 وتحتل هنا جودة حاليًا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي لرفع الاثقال (IWF) لعام 2023 على مستوى الكبار عن وزن 81 كجم.

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