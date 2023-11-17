الجمعة 17 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

 

يقدم بنك مصر العديد من الخدمات المصرفية في المعاملات الإسلامية، ومنها حساب توفير المنجز.

ويحرص بنك مصر على تقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائه، بما يتناسب مع توجهات وأفكار هؤلاء العملاء. 

تفاصيل حساب توفير المنجز 

وتستعرض “فيتو” خلال السطور القادمة تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر.

 حساب توفير المنجز

حساب توفير "المنجز" من بنك مصر هو طريقة ميسرة للحصول على معدل عائد تنافسى للعميل على أمواله مع إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية، وذلك وفقا للضوابط الشرعية الإسلامية.

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يتم فتح الحساب مجانًا، وبحد أدنى رصيد 100 جنيه مصري.

الحصول على عائد مميز يصرف بشكل شهري.

إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول، مع إعفائك من 50% من المصاريف بدءًا من العام الثاني.

إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجانًا مع إعفائك من 50% من مصاريف التجديد المعلنة بدءًا من العام الثاني.

سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل من خلال الخدمة الصوتية المقدمة من بنك مصر من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888.

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصمًا من حساب العميل وإضافة العائد للحساب تلقائيًا.

كشف بنك مصر عن خطوات الاشتراك في الإنترنت  والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر والمنتشرة في كل أنحاء  الجمهورية.

وتضم قائمة خطوات اشتراك عملاء بنك مصر في الإنترنت  البنكي والموبايل البنكي من ماكينات الصراف مايلي:

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

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