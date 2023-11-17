صراع مشتعل بجوائز الأفضل بإفريقيا.. محمد صلاح شوكة في حلق رياض محرز.. ورباعي الأهلي حاضر بقوة

اسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الستار عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في القارة السمراء خلال عام 2023، وسط منافسة شرسة وقوية من جميع المنافسين، سواء على مستوى الجوائز الفردية أو الجماعية.

وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، في قصر المؤتمرات في مراكش بالمغرب.

صلاح شوكة في حلق محرز

وبعد تتويج الجزائري رياض محرز بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي فإنه يعد هو المرشح الأقرب لحصد الجائزة، ولكن تواجد محمد صلاح هداف ليفربول وقائد الفراعنة قد يعيق محرز في الفوز بها.

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وتضم قائمة المرشحين أيضا الفائز العام الماضي السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي، فيما تضم قائمة المرشحين كلا من:

1. رياض محرز (الجزائر، الأهلي السعودي)

2. فرانك أنجويسا (الكاميرون، نابولي)

3. فنسنت أبو بكر (الكاميرون، بشكتاش)

4. محمد صلاح (مصر، ليفربول)

5. أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

6. سفيان أمرابط (المغرب، مانشستر يونايتد)

7. ياسين بونو (المغرب، الهلال)

8. يوسف النصيري (المغرب، إشبيلية)

9. فيكتور أوسيمين (نيجيريا، نابولي)

10. ساديو ماني (السنغال، النصر)

ظهور أهلاوي قوي في غياب منتخب مصر

وعلى الرغم من استبعاد منتخب مصر من قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب داخل قارة إفريقيا لعام 2023 التي ضمت كل من غينيا الاستوائية – موريتانيا – المغرب – السنغال – جامبيا إلا أن الأهلي ظهر في المنافسة على قائمة أفضل نادي حيث ينافس كل من وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي، واتحاد العاصمة، ويانج أفريكانز).

رباعي الأهلي الأقرب لجائزة الأفضل داخل القارة

وينافس رباعي الأهلي (محمد الشناوي، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وبيرسي تاو، وعلي معلول) على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا وشهدت القائمة النهائية خروج محمد عبد المنعم وحسين الشحات لاعبي الأهلي منها.

وضمت قائمة المرشحين كل من:

1. أيمن محيوس (الجزائر، اتحاد الجزائر / ايفردون سبورت)

2. زين الدين بلعيد (الجزائر، اتحاد الجزائر)

3. فيستون مايلي (الكونغو الديمقراطية، يانج أفريكانز/بيراميدز)

4. محمود عبد المنعم “كهربا” (مصر، الأهلي)

5. محمد الشناوي (مصر، الأهلي)

6. يحيى عطية الله (المغرب، الوداد الرياضي)

7. يحيى جبران (المغرب، الوداد الرياضي)

8. بيتر شالوليلي (ناميبيا، ماميلودي صنداونز)

9. بيرسي تاو (جنوب أفريقيا، الأهلي)

10.علي معلول (تونس، الأهلي)

الشناوي ينافس كبار إفريقيا

يستمر محمد الشناوي قائد الأهلي في المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا التي شهدت تواجد حراس كبار في القارة السمراء مثل ياسين بونو حارس المغرب والهلال السعودي والذي يعد الأقرب نظرا لما قدمه في كأس العالم بقطر.

وجاءت قائمة المتنافسين على أفضل حارس بإفريقيا كالتالي:

محمد الشناوي (الأهلي ومنتخب مصر)

ياسين بونو (الهلال السعودي ومنتخب المغرب)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون)

رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا)

إدوارد ميندي (أهلي جدة ومنتخب السنغال)

كولر ينافس على أفضل مدرب

وبعد أن قلص كاف قائمته إلى 5 مدربين مرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في القاهرة السمراء يظهر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على رأس القائمة ولكنه سيواجه منافسة قوية مع وليد الركراكي مدرب المغرب واليو سيسيه مدرب السنغال حيث ضمت القائمة لنهائية كل من:

مارسيل كولر مدرب الأهلي

عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق

توم سينتفيت مدرب جامبيا

وليد الركراكي مدرب المغرب

أليو سيسيه مدرب السنغال

وقاد مارسيل كولر الأهلي في الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال إفريقيا وكذلك الدوري المصري والسوبر المصري مرتين وكأس مصر، واحتل المركز الرابع في كأس العالم للأندية في المغرب.

وفاز بالجائزة عام 2022 الماضي أليو سيسيه مدرب السنغال.