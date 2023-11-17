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رياضة

أهلى 2009 يتعادل مع البنك في بطولة الجمهورية

الأهلى 2009 أمام
الأهلى 2009 أمام البنك، فيتو

الأهلى 2009، تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 مع ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

 

وحرص وليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ومؤمن زكريا مساعد رئيس قطاع الناشئين على حضور مباراة فريق البراعم بالنادي مواليد 2009 أمام البنك الأهلي، التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو من حضور وليد سليمان ومؤمن زكريا للقاء الأهلي 2009 أمام البنك.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2009

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

أهلي 2007 يفوز على المقاولون العرب 

من ناحية أخرى فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧  على ضيفه المقاولون العرب، بركلات الترجبح بنتيجة ٣ - ١، بعد التعادل ١ - ١ في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

وافتتح عصام أحمد التسجيل للأهلي بمقصية خلفية رائعة في الدقيقة ٦١، وسجل المقاولون هدف التعادل، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل له كل من إياد مدحت وياسين عاطف وعمر فتحي، بينما أهدر محمد عبد الفتاح.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - سيف أحمد - عصام أحمد - أحمد الشيخ - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح تاحا.

وشارك عمر كمال بدلًا من كريم عمرو، وعمر فتحي بدلًا من زيدان ناجح، وياسين عاطف بدلًا من عصام أحمد، وياسين عاطف بدلًا من مصطفى بهجت، ومحمد أشرف بدلًا من مصطفى بهجت.

وبهذه النتيجة رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ٣٠ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز «أهلي ٢٠٠٧» على كل من فاركو ٢ - ١، وعلى الداخلية ٥ - صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

 

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