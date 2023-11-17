في ذكرى وفاة عبد المنعم إبراهيم.. حكاية مخفية عن حياة شارلي شابلن العرب.. صنع نجوميته من الأدوار الثانية وتزوج 4 مرات

عبد المنعم إبراهيم، فنان من الزمن الجميل، لقب بـ لوريل العرب وشارلى شابلن العرب أيضا، صنع نجوميته من الأدوار الثانية، أتقن دور الصديق والسنيد فى السينما، وجمع بين الكوميديا والتراجيديا فى أدائه، هو أحد إفرازات برنامج ساعة لقلبك بالإذاعة، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1987.



ولد عبد المنعم إبراهيم عام 1924 في بني سويف، تعلم العزف على البيانو، وظهرت مواهبه الفنية في فرقة المدرسة الموسيقية، وكان أول دور مثله عبد المنعم إبراهيم في حياته في مسرحية للأطفال بعنوان "قناة السويس" في حفل المدرسة السنوي، ولشدة حبه للتمثيل كون فرقة صغيرة مع أصحابه في الشارع، وعندما التحق بمدرسة الصناعات الميكانيكية ببولاق اشترك أيضا بفريق التمثيل بالمدرسة وتقابل مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وكان صاحب فرقة أهلية للتمثيل فضمه إليها وعمره 17 عاما، وقدم معه مسرحية "عبد الستار افندي" لمحمود تيمور في دور رجل عجوز في الستين من عمره.

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أعمال مسرحية ناجحة لـ عبد المنعم إبراهيم

في عام 1945 انضم عبد المنعم إبراهيم الى معهد الفنون المسرحية ومن زملاء دفعته سميحة أيوب، عبد المنعم مدبولى، على الزرقانى، عدلى كاسب، ناهد سمير، أحمد الجزيري

وبعد تخرجه عمل في إدارة الأملاك ببلدية القاهرة، وقدم استقالته منها عام 1954 ليتفرغ وينضم إلى فرقة المسرح الحديث مع المخرج زكي طليمات، حيث قدم العديد من المسرحيات مثل "مسمار جحا" التي كتبها علي أحمد باكثير، و"ست البنات" لأمين يوسف غـراب

ثم انضم إلى فرقة إسماعيل يس التي تكونت في نفس الفترة، وفي عام 1956 مثل في مسرحية معركة بورسعيد، ثم مسرحيات: تحت الرماد، الخطاب المفقود، جمهورية فرحات، جمعية قتل الزوجات، ثم مسرحية "الأيدى القذرة" لسارتر عام 1959،

عبد المنعم ابراهيم

انتقل عبد المنعم إبراهيم إلى المسرح القومى وعين بدرجة فنان قدير، وقدم على خشبته مسرحيات: حلاق بغداد، مسمار جحا، البخيل، معروف الإسكافي، عسكر وحرامية، المهزلة الأرضية وغيرها.

عبدالمنعم إبراهيم بدأ حياته كومبارس فى الورشة

اتجه الفنان عبد المنعم إبراهيم إلى السينما في أدوار كومبارس في فيلم "الورشة" من إخراج استيفان روستى، وبعدها دور صغير في فيلم "ظهور الإسلام" وفى أدوار هامشية في أفلام: غرام بثينة، شريك حياتي

لكن كانت البداية الحقيقية حين اكتشفه المخرج حسن الإمام، فقدمه فى فيلم " وداع فى الفجر" مع شادية وكمال الشناوى، ليمضى بعدها رحلة طويلة في المسرح والسينما والتليفزيون، أنتجت أكثر من 200 عمل فنى متنوع، قام بأدوار ثانوية متعددة وبطولة فيلم واحد في حياته هو سر طاقية الإخفاء.

تنوعت الشخصيات التي قدمها عبد المنعم إبراهيم فهو الموظف الغلبان في الهاربة، وبائع الصحف في ميرامار، والصحفى في القاهرة 30، يس في الثلاثية، والصديق في الزوجة 13، والطالب الجامعى في الوسادة الخالية

كما برع في فى أداء دور المرأة في أفلام: أضواء المدينة، سكر هانم ، وهو من ابتدع أدوار التهتهة فى السينما كما فى فيلم "نداء الحب" عام 1960، وهو الذي رأيناه فى تقليد النجوم فى فيلم "إشاعة حب".

الفنان عبد المنعم ابراهيم

حصره المخرجون في دور السنيد وصديق البطل لأكثر من مائتي فيلم، ولم ينافس عبد المنعم اإبراهيم في هذه الأدوار سوى الفنان عبد السلام النابلسي، وفي التليفزيون قدم عبد المنعم ابراهيم أدوارا بسيطة في مسلسلات: هي والمستحيل، الشهد والدموع، أولاد آدم، زينب والعرش وغيرها.

4 زيجات آخرهم فنانة

تزوج عبد المنعم إبراهيم من أربع زوجات، الأولى سعاد طه أم بناته الثلاث سمية وسلوى وسهير، وولد واحد، وماتت بالسرطان، فتزوج شقيقتها إلا أن الطلاق حدث بعد 10 أيام فقط من الزواج، بسبب التشابه الشديد بينها وبين زوجته الأولى، فلم يستطع أن يتحمل الموقف، بحسب ما كشفت ابنته الكبرى، ثم تزوج من لبنانية اسمها عايدة تلحوم، وأنجب منها ابنته نيفين ثم عادت إلى بلادها، وكانت آخر زيجاته الفنانة كوثر العسال.

وفي عام 1987 اشتدت على الفنان عبد المنعم إبراهيم أمراض الشيخوخة، وكانت وصيته خروج جنازته من المسرح القومي الذي قضى فيه سنوات عمره.

عبد المنعم ابراهيم

احترم عبد المنعم ابراهيم المرحلة العمرية التى يعيشها فهجر الكوميديا فى أواخر حياته، وصار ممثلا مأساويا يمتلئ بالحكمة مثل دوره كمناضل فى فيلم "عودة مواطن "1987، وفى دوره الأساسى فى فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى " لذلك تحولت أدواره فى الكبر إلى الرجل المتزن الهادئ

وفى التليفزيون قدم أدوار الإنسان البسيط فى زينب والعرش، عم آدم فى أولاد آدم، وفى الشهد والدموع، والعيب وغيرها.

خيرى شلبى: فارس الكوميديا

وصفه الأديب خيري شلبي بقوله: "صاحب ملامح قادرة على تجسيد الإحساس في شكل مرئي واضح للعيان ومحسوس، ومن هنا عشقت الجماهير عبد المنعم إبراهيم كفارس من فرسان الكوميديا الحكماء المتعففين عن الصغائر والبذاءات والحركات الرخيصة، فحقق الكثير من النجاحات من خلال مسرحيات حلاق بغداد، مسمار جحا، والبخيل.

أحمد رجب: فنان أصيل ونجم كبير

وفى مجلة الجيل عام 1957 كتب الكاتب الساخر أحمد رجب مقالا يعبر فيه عن إعجابه بأصالة الفنان عبد المنعم إبراهيم يقول فيه:عندما تشاهد فيلم "الوسادة الخالية "وتغرق في الضحك أذكر أن والد الفنان عبد المنعم إبراهيم فارق الحياة أثناء تصوير المشاهد الضاحكة لعبد المنعم في الفيلم

وطلب أهل الفنان ابنهم في الاستديو أثناء التصوير ليبلغوه بوفاة والده، وبعد انتهاء المشهد أبلغه عامل التليفون بمكالمة تنتظره، وتلقى الفنان الخبر لكنه كتم دموعه في نفسه ولم يبلغ أحدا حتى قال المخرج "ستوب" وقتها انخرط إبراهيم في البكاء معلنا وفاة والده

وقال في كلمات والدى مات وكتمت الخبر حتى لا يفسد المشهد الذي كان يصور، وبهذا أثار الفنان الضحكات وجسده فبكى بلا دموع، إن عبد المنعم إبراهيم فنان أصيل يحيل الأدوار الصغيرة إلى نجومية كبيرة.