تأهل البرازيل وإيران في كأس العالم للناشئين

فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الإنجليزي 2-1، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بكأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) المقامة حاليا في إندونيسيا.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ست نقاط، ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الإنجليزي المتصدر بفارق الأهداف، ليتأهلا معا إلى دور الستة عشر.

وتقدم المنتخب البرازيلي عن طريق كاوا إلياس في الدقيقة 43، فيما أضاف دا ماتا الهدف الثاني في الدقيقة 53، وسجل ندالا الهدف الوحيد للمنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

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وفي مباراة أخرى، نجح المنتخب الإيراني في حجز بطاقة العبور لدور الستة عشر، من خلال احتلال المركز الثالث، بعد فوزه على كاليدونيا الجديدة 5-0.

ورفع منتخب إيران رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث، ويتأهل كواحد من أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات، بفارق الأهداف خلف إنجلترا والبرازيل، فيما تذيل منتخب كاليدونيا الجديدة الترتيب دون رصيد من النقاط بعد خسارته في المباريات الثلاث.

وتقدم منتخب إيران عن طريق أمير محمد رازينيا في الدقيقة 17، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يسجل رضا غانديبور الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل محمد عسكري الهدف الرابع لإيران، فيما اختتم كاسرا طاهري الخماسية بعد ذلك بثلاث دقائق.

وانطلقت بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في إندونيسيا، وقدمت هذه البطولة من قبل نجوم عظماء مثل فيل فودين وسيسك فابريجاس وتوني كروس وفيكتور أوسيمين ولاندون دونوفان.

ورغم أن تركيز الجميع في هذا الوقت يكون على الأندية ولكن هناك مواهب شابة جديدة في انتظار الفرصة للتألق ومساعدة بلادهم في كأس العالم تحت 17 عامًا.

منتخب البرازيل هو حامل اللقب، بعد أن فاز بالبطولة على أرضه في عام 2019، وهو واحد من 24 دولة تأهلوا لبطولة هذا العام ويأملون في رفع الكأس مجددًا.



جايل ألفاريز (المكسيك)

وتأهلت المكسيك للبطولة بعد فوزها ببطولة "الكونكاكاف" تحت 17 سنة في فبراير الماضي، وأثبت ألفاريز أنه نجم البطولة وحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.

يلعب ألفاريز مع نادي باتشوكا، وهو جناح يلعب في الغالب على الجانب الأيسر ويستخدم قدميه السريعة ويغير سرعته للتغلب على المدافعين.

أمضى ألفاريز، بعض الوقت في فينورد قيد التجربة، وتنتظر المزيد من الأندية الأوروبية رؤية مدى قدرة النجم الشاب على تكرار إنجازاته البطولية في البطولة القارية على المستوى العالمي.



كارول بوريس (بولندا)

مع اقتراب روبرت ليفاندوفسكي من اعتزال اللعب الدولي، تبحث كرة القدم البولندية عن نجم جديد، وبوريس لديه كل الإمكانيات لملء هذا الفراغ بالسنوات القادمة.

ويشتهر لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا بلعبه الشامل، وسجل ثلاثة أهداف في مسيرة بولندا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تحت 17 سنة التي ضمنت لهم التأهل لكأس العالم.

وبعد أن أمضى وقتًا تجريبيًا في مانشستر يونايتد، تم ربط بوريس أيضًا بالانتقال إلى مانشستر سيتي وآيندهوفن بعد تألقه في عدد من المباريات مع نادي الطفولة سلوك فروكلاف، والذي يعد أصغر لاعب في تاريخهم.

باريس برونر (ألمانيا)

وأُطلق على برونر لقب " موكوكو التالي" في بوروسيا دورتموند بفضل أرقامه التهديفية الهائلة مع فرق الشباب بالنادي، وتم التصويت لبرونر كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة وهداف البطولة وقاد ألمانيا للتتويج بلقبها خلال الصيف.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا 10 أهداف في ثماني مباريات بالدوري لفريق دورتموند تحت 19 عامًا حتى الآن هذا الموسم، وتم تشبيه بليروي ساني، بسبب ميله إلى التقدم بالكرة للأمام من العمق والوصول إلى أماكن خطيرة.

ويقال إن برشلونة يتابعه على الرغم أن هناك بعض المخاوف الشخصية للنجم الشاب حيث تم إيقافه مؤخرًا من قبل دورتموند بعد حادثة غير محددة، مما يعني أنه لم يلعب منذ منتصف أكتوبر.



باو كوبارسي (إسبانيا)

لا تشتهر أكاديمية برشلونة بإنتاج لاعبي قلب دفاع من الدرجة الأولى، ولكن باو كوبارسي، يبدو أنه جوهرة دفاعية تتمتع بالقدرات وقد يصبح الداعم الأساسي في كامب نو في السنوات المقبلة.

ومثل العديد من المدافعين الصاعدين، يشعر اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا براحة شديدة عندما يستحوذ على الكرة، ويجيد قراءة المباريات في هذا السن المبكر.

وانضم كوبارسي، إلى تشكيلة تشافي في عدد من المواجهات هذا الموسم، بما في ذلك الكلاسيكو وفي دوري أبطال أوروبا، وتم ربطه مؤخرًا بالانتقال إلى تشيلسي حيث يتطلع البلوز إلى مواصلة استقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.