افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و150 ألف جنيه بالبحيرة (صور)
افتتحت مديرية الأوقاف بالبحيرة، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين بمركزي الرحمانية وكفر الدوار بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و150 ألف جنيه، وهما مسجد عزبة آسيا بالرحمانية على مساحة 190 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد أبو عريضة - الحاجر - سيدي غازي بكفر الدوار على مساحة 195 م بتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة، وبناء المساجد، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة، والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة، والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية، والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.
وتناولت خطبة الجمعة، اليوم والتى جاءت تحت عنوان "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات" إن الأمل هو شعاع النور الذي يبدد ظلام اليأس في القلوب، وهو القوة الدافعة للإنسان التي تبعث فيه العزيمة والقوة والإرادة، ولولا الأمل في النصر والرفعة وبلوغ الجنة ما افتدى الشهداء أوطانهم بأرواحهم.
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