ريم بسيوني وعزت القمحاوي وهالة الصياد في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية اليوم الجمعة، عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023 - 2024 لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات.

القائمة الطويلة لفرع الآداب

وضمت القائمة الطويلة لفرع "الآداب" 13 عنوانًا من 9 دول هي، الأردن، لبنان، تونس، مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، سلطنة عمان، البحرين، وجاءت كالتالي:

1. "عطلة في حي النور" للحبيب السّالمي، من تونس، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2023

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2. "نشيج الدودوك" لجلال برجس، من الأردن، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2023

3. "فرصة لغرام أخير" لحسن داوود، من لبنان، الصادر عن دار هاشيت أنطوان / نوفل عام 2022

4. "ليلة حديقة الشتاء" لحسونة المصباحي، من تونس، الصادر عن دار نقوش عربية للنشر عام 2023

5. "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" لريم بسيوني، من مصر، الصادر عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022.

6. "معلقة غرناطة" لزياد بن عبدالعزيز آل الشيخ، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار أثر للنشر والتوزيع عام 2021.

7. "حدث في صَبيا"، لسعاد العريمي، من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دار الساقي عام 2022.

8. "المجيء" لسعد الياسري، من العراق/السويد، الصادر عن دار منشورات تكوين عام 2021

9. "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"، لعزت القمحاوي، من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2023.

10. "كائنات التّيه"، لمقبول العلوي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار الساقي عام 2022.

11. "الغرفة وضواحيها"، لميسلون هادي، من العراق، الصادر عن دار الذاكرة للنشر والتوزيع عام 2022.

12. "لا يذكرون في مجاز"، لهدى حمد، من سلطنة عمان، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022.

13. "قدّاس التّمر"، ليثرب العالي، من مملكة البحرين، الصادر عن دار أثر للنشر والتوزيع عام 2022.

القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب

وضمت القائمة الطويلة لفرع "المؤلف الشاب" 15 عنوانًا من 10 دول عربية؛ هي: الإمارات العربية المتحدة، تونس، المملكة العربية السعودية، المغرب، العراق، اليمن، الأردن، سوريا، لبنان، مصر. وشملت عناوين لأطروحات علمية ونصوصًا أدبية، وجاءت العناوين كالتالي:

1. "عيناك يا نورة" الكاتبة أسماء سالم الكتبي، من الامارات العربية المتحدة، الصادر عن دار تأثير للنشر والتوزيع عام 2021

2. "المَشهَد الموريسكي: سرديّات الطّرد في الفكر الإسباني الحديث"، للدكتور حسام الدين شاشية، من تونس، الصادر عن مركز البحوث والتواصل المعرفي عام 2023

3. "ممّا حكاهُ الماءُ للعطش" لحسن عبده صميلي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار أدب للنشر والتوزيع عام 2023

4. "نخلع الظل على عتبة الباب" لحسن علي النجار، من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دار منشورات تكوين عام 2023.

5. "الأصولي واللساني: بحث في البنيات النحويّة وتعدّد الدلالات"، للدكتور الوالي العمراني، من المغرب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2023.

6 "جنيالوجيا الاختلاف لسامي كريم موشي، من العراق، الصادر عن دار مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع عام 2023.

7. "مشروع النوم" لشهاب عبد الله، من تونس، الصادر عن دار هاشيت أنطوان / نوفل عام 2023.

8. "سيميائيات القراءة: دراسة في شروح ديوان المتنبّي في القرن السابع الهجري"، للدكتور علوي أحمد الملجمي، من اليمن، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2023.

9 "جامع الكتب غريب الأطوار" لعمر زكريا، من الأردن، الصادر عن منشورات الحَرف عام 2023.

10 "الممر اللامألوف الذي يخفيه رجل الأسطح" لفراس المعصراني، من سوريا، الصادر عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع عام 2022.

11 "ميكروفون كاتم صوت" لمحمد طرزي، من لبنان، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2023.

12. "مَركبٌ وَرَقيٌ يحرُسُ النّهر" لمحمد عرب صالح، من مصر، الصادر عن دار مدارك للنشر عام 2023.

13. "شعرية الاعتذار في الشعر العربي القديم حتى نهاية العصر الأموي"، للدكتور محمد علي صالح قايد القبلاني، من اليمن، الصادر عن دار مرايا للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022.

14. "نعيشُ لنحكي: بلاغة التخييل في كليلة ودمنة" لمصطفى رجوان، من المغرب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2023.

15. "غواية الفناء" لهالة صلاح الصياد، من مصر، الصادر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات عام 2023.

القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل والناشئة

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع "أدب الطفل والناشئة" 16 عنوانًا لمؤلفين وكتّاب من 9 دول عربية وهي: سوريا، مصر، الكويت، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، تونس، وجاءت كالتالي:

1. "عائلتي هي الدنيا" لراما قنواتي، من سوريا، الصادرة عن مجموعة كلمات عام 2023

2. "عالم خاص" لمريانا برسوم، من مصر الصادر عن كتابي للطباعة والنشر والتوزيع عام 2023

3. "قصة الجائزة" لأحمد المطوع، من الكويت، الصادر عن مكتبة حزاية عام 2023

4. "الفتى الذي يشبه السندباد" لأحمد قرني، من مصر الصادر عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية عام 2023

5. "ساطع" لإستبرق أحمد، من الكويت الصادر عن دار منشورات تكوين عام 2023

6. "الضوء" لإسراء كلش، من فلسطين، الصادر عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع عام 2023

7. "صور وحكايات من ذاكرة جدي" لفاطمة شرف الدين، من لبنان، الصادر عن دار الساقي عام 2023

8. "أبي السجين 118" لتغريد عارف النجار، من الأردن، الصادر عن السلوى للدراسات والنشر عام 2022

9. "شادنٌ وسحر الفراشة" للدكتورة دلال صالح البارود، من الكويت، الصادر عن دار كلمات للنشر والتوزيع عام 2023

10. "البنت التي حملت بيتها" لروعة سنبل، من سوريا، الصادر عن دار ظمأ للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022

11. "فتى البرج العجيب والكواكب السبعة" لشاكر نوري، من العراق، الصادر عن دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع عام 2022

12. "فتى الشجرة" لضياء جبيلي، من العراق، الصادر عن دار منشورات الهجان للنشر والتوزيع عام 2021

13. "الكلمات ذات الخيوط السوداء" لفاطمة العامري، من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دار السيف للنشر عام 2021

14. "شجرة الأحلام"، لمنيرة الدرعاوي، من تونس، الصادر عن دار الأمينة للنّشر والتّوزيع عام 2023

15. "طفلُ الموسيقى" لناصر شبانة، من الأردن، الصادر عن وزارة الثقافة – الأردن عام 2021

16. "أنا أستطيع" لنجم الدين حاج بكري، من سوريا، الصادر عن كتبنا للنشر والتوزيع عام 2023