الأحد انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية بالبحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين مدير المديرية،عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لعام 2023 م، لتحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك بدءا من الأحد 19 نوفمبر الجاري، من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف حملات التوعية،وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية، والإبلاغ عن الإشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين والمزارعين وحائزى الثروة الحيوانية.

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وطالبت نائب محافظ البحيرة، مسئولي الوحدات المحلية للمراكز،والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع، وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة، وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.