كاف يكشف مفاجآت الأفضل في إفريقيا.. الشناوي ينافس أونانا وميندي.. ورباعي أهلاوي يتصارع على لقب الأبرز داخل القارة.. وكولر ينتظر جائزة جديدة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، القائمة النهائية لجوائز الأفضل داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

وينافس رباعي الأهلي (محمد الشناوي، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وبيرسي تاو، وعلي معلول) على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا وشهدت القائمة النهائية خروج محمد عبد المنعم وحسين الشحات لاعبي الأهلي منها.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة القائمة النهائية للمنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

وجاءت القائمة كالآتي:

غينيا الاستوائية – موريتانيا – المغرب – السنغال – جامبيا

وفاز بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2022 الماضي منتخب السنغال

المرشحون لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

ويستمر محمد الشناوي قائد الأهلي في المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي (الأهلي ومنتخب مصر)

ياسين بونو (الهلال السعودي ومنتخب المغرب)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون)

رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا)

إدوارد ميندي (أهلي جدة ومنتخب السنغال)

وأزاح الاتحاد الإفريقي “كاف” الستار عن قائمة الأندية الخمس المرشحة للفوز بلقب أفضل نادٍ داخل القارة الإفريقية.

وضمت القائمة كلًا من: (الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي، واتحاد العاصمة، ويانج أفريكانز).

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الثلاثاء، عن الأندية والمنتخبات المرشحة للقب الأفضل في عام 2023 على مستوى الكرة النسائية.

ويجرى حفل الكاف في مراكش بالمغرب يوم 11 ديسمبر المقبل لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا.

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الأندية والمنتخبات المرشحة لجوائز الأفضل على مستوى السيدات

وجاءت اختيارات المنتخبات على النحو التالي:

"بوركينا فاسو - بوروندي - غانا - مالاوي - المغرب - نيجيريا - السنغال - جنوب أفريقيا - تنزانيا - زامبيا".

بينما جاءت اختيارات الأندية كالتالي:

"أتلتيكو أبيدجان - هوريكانز الغيني - داركوا ليدي الغاني - إي إس ماندي من مالي - الجيش الملكي وإس سي كازابلانكا من المغرب - ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - نادي الملكات التنزاني".

القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا لعام 2023.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

وقلص كاف قائمته إلى 5 مدربين مرشحين للفوز بالجائزة من أصل 10 أسماء أعلنها في وقت سابق وهم:

مارسيل كولر مدرب الأهلي

عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق

توم سينتفيت مدرب جامبيا

وليد الركراكي مدرب المغرب

أليو سيسيه مدرب السنغال

وقاد مارسيل كولر الأهلي في الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال إفريقيا وكذلك الدوري المصري والسوبر المصري مرتين وكأس مصر، واحتل المركز الرابع في كأس العالم للأندية في المغرب.

وفاز بالجائزة عام 2022 الماضي أليو سيسيه مدرب السنغال.