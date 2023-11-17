574 مستفيدا بقافلة سكانية متكاملة مجانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، قافلة سكانية متكاملة، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية، والبيطرية، والاجتماعية للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتوعيتهم بالقضية السكانية، وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

وتضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات ل 574 مستفيدا في تخصصات ( 103 باطنة - 155 رمد - 76 أنف وأذن - 52 عظام - 25 أطفال - 24 نساء _ أسنان 93 - 23 نفسية عصبية - 23 جلدية ) وعمل نظارات لـ 98 حالة.

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كما تم تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عمل ندوات تثقيفية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منها ومراكز تجميع الألبان وأهمية التأمين على الماشية.

وتم رش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعمل علاج جماعي لعدد 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية.

وخلال القافلة تم عقد ندوة تثقيفية عن رأى الدين الإسلامي فى تنظيم الأسرة وأهميته.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.