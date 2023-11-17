حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالعامرية (صور)

واصل حي العامرية أول غرب الإسكندرية، برئاسة السيد موسى الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق الحي، وذلك بناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد.

وجاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية والسيد موسى رئيس حي العامرية أول وبحضور مندوبي مديرية الأمن ومندوبي مديرية الزراعة وجميع الإدارات المعنية.

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وجرى تنفيذ حملة إزالة مكبرة بقرى النهضة.

وتم تنفيذ 8 حالات إزالة كالتالي:

تنفيذ إزالة ٢ حالة بقرية فنجرى ٢ عبارة عن أسوار وحوائط على مساحة نحو ١٠٠م٢ و٤٠٠ م٢، ٣ حالات ازالة بقرية سند ٣ على مساحة ٥٠ م٢ ٢٠٠م٢ و١٠٠ م ٢ عبارة عن أسوار وحوائط،٣ حالات ازالة بقرية سند ٢ على مساحة نحو ١٥٠م٢ و٥٠٠ م٢و ١٠٠٠ م٢ عبارة عن أسوار وحوائط.

ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.

وجاء ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشكيل لجان فرعية بالأحياء لتفعيل الدور الرقابي علىي المدارس، تحقيقًا لانضباط العملية التعليمية وتنظيمًا لسير العمل بالمدارس وانتظامه، قامت دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي يرافقها مدير عام إدارة العامرية التعليمية وأعضاء اللجنة المشكلة بالحي.



وتم تفقد مدارس مجمع الانطلاق إعدادي ثانوي ومدرسة منارة الصحراء الابتدائية حيث تم تفقد حالة المباني والفصول والفناء كما تم متابعة مدي توافر الاضاءة والتهوية والمياه بالمدارس وسؤال الطلبة عن العقبات التي تواجههم داخل أو خارج المدارس وتم لقاء الاخصائيين الاجتماعيين والنفسين ومتابعة تنفيذ لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وجرى التحدث مع الطلبة عن أهمية النظافة الشخصية والحفاظ على نظافة المكان والبيئة المحيطة وعدم مخالفة الزي المدرسي.

وأشادت اللجنة بتفعيل الأنشطة وانضباط الطلاب والالتزام بالزي المدرسي ونظافة وانتظام سير العمل بالمدارس.