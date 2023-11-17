محافظ مطروح يفتتح مسجد الشيخ عطيوة بمنطقة الكيلو 2 (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد الشيخ عطيوة بمنطقة الكيلو ٢ بمدينة مرسي مطروح.

وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من العمد والمشايخ وأهالي المنطقة

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح أن المسجد تم إنشاؤه إحلالا وتجديدا بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح على مساحة نحو ١٠٠٠ م٢، ويتكون من طابقين ليسع نحو ١٢٠٠ مصلٍ.

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يتميز بقبة ذات طراز إسلامي ومئذنة يصل ارتفاعها إلى ٧٠ م، وبه غرفة للإمام ودورات مياه حديثة واحدة للرجال وأخرى للنساء، وتعاون الأهالي في فرش الدور الأرضي بينما قامت مديرية أوقاف مطروح بفرش الطابق الثاني بما يليق بمكانة المسجد.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة على افتتاح المسجد الجديد،معربا عن سعادته لتعاون الأهالي لبناء الجامع وموجها الشكر لكل من ساهم وساعد في بناء وفرش المسجد.