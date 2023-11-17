الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مسجد الشيخ عطيوة بمنطقة الكيلو 2 (صور)

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح مسجد الشيخ عطيوة، فيتو

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد الشيخ عطيوة بمنطقة الكيلو ٢ بمدينة مرسي مطروح.

وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من العمد والمشايخ وأهالي المنطقة 
وأوضح الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح أن المسجد تم إنشاؤه إحلالا وتجديدا بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح على مساحة نحو ١٠٠٠ م٢، ويتكون من طابقين ليسع نحو ١٢٠٠ مصلٍ.

Advertisements


يتميز بقبة ذات طراز إسلامي ومئذنة  يصل ارتفاعها إلى ٧٠ م، وبه غرفة للإمام ودورات مياه حديثة واحدة للرجال وأخرى للنساء، وتعاون الأهالي في فرش الدور الأرضي بينما قامت مديرية أوقاف مطروح بفرش الطابق الثاني بما يليق بمكانة المسجد.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة على  افتتاح المسجد الجديد،معربا عن سعادته لتعاون الأهالي لبناء الجامع وموجها الشكر لكل من ساهم وساعد في بناء وفرش المسجد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

افتتاح المسجد السكرتير العام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أوقاف مطروح مدينة مرسى مطروح مديرية أوقاف مطروح

الأكثر قراءة

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

تعرف على عقوبة اتحاد الكرة وفيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من المنتخب

تعرف على نصيب الفرد من السكر في مبادرة خفض الأسعار

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

روي رانا يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة منتخب مصر لكرة السلة

4 جنيهات تراجعًا في أسعار البيض وارتفاع الفراخ البيضاء بالأسواق

رحلة البحث عن السكر بالأسواق، أبرزها إجبار المواطن على شراء سلع إضافية

تعرف على موعد عرض مسلسل بطن الحوت

Advertisements

منوعات

المزيد

برج جاريسيندا في بولونيا، أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار

تعرف على أنواع مكن الخياطة وأسعارها (فيديو وصور)

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفيل في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والحظ السعيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية