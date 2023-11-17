بالأرقام، نشاط الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي من 8 أكتوبر حتى 16 نوفمبر

فتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أبوابها لكل محب ومؤيد للمرشح، ونرصد إحصائيات حول لقاءات الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 16 نوفمبر 2023

وتستمر المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة والفعّالة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

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ونستعرض أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية:

⚫ حزب مستقبل وطن

- أمانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن الشرقية تنظم مؤتمرًا جماهيرًا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشد كبير من أهالي المحافظة.

-عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في الصالة المغطاة بمدينة المنصورة، وبمشاركة أهالي محافظة الدقهلية والمراكز المجاورة.

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالاقسام والوحدات الحزبية.

⚫ حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور كبير من أهالي المحافظة.

⚫ حزب الإصلاح والنهضة

- أطلق حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مبادرة "مصر تختار الرئيس" وعقد لقاءات مع المواطنين لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب حمور بزاوية غزال ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة

- أطلق حزب الإصلاح والنهضة بمنطقة باكوس بمحافظة الاسكندرية وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

⚫ حزب المصريين الأحرار

أطلق حزب المصريين الأحرار حملة طرق الأبواب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

⚫ حزب الحرية

نظم حزب الحرية المصري بمحافظة الشرقية، المؤتمر الجماهيري الثاني له، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار

⚫ النقابة العامة لعمال النقل البرى

نظمت النقابة العامة للنقل البري بمحافظة الشرقية، مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة كافة اللجان النقابية بمحافظة الشرقية.

⚫ الاتحاد التعاوني الزراعي

- نظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة الإسماعيلية ندوة توعوية للمواطنين للمشاركة وتأييد السيد المرشح عبد الفتاح السيسي، بحضور مزارعي محافظات المنيا وبني سويف والإسماعيلية الدقهلية.

- نظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمركز أبو حمص بالبحيرة مؤتمر جماهيري لتأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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