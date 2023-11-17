تطهير 269 مطبقا و65 شنيشة بحي العجمي واستخراج 58 كارنيه خدمات (صور)

نفذ حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدى أبو كليلة، وبالتعاون مع شركة الصرف الصحي وشركة نهضة مصر تطهير ٦٥ شنيشة و٢٦٩ مطبقا بنطاق الحى.

وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستعداد المبكر لاستقبال موسم الأمطار.

وتنفيذًا لتكليفات هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي باستمرار أعمال تطهير خطوط ومطابق الصرف الصحي وشنايش تصريف مياه الأمطار بنطاق الحى ضمن الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الأمطار مع التنبيه علي رفع نواتج التطهير في حينه.

وتحت إشراف سكرتير عام الحى حامد متولي ومتابعة عبد الرحمن جاد مدير المتابعة.

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وفي إطار إعلان حي العجمي عن القافلة الخدمية والطبية تحت رعاية هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى واللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، شاركت إدارة الخدمات بالحي مع الإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والجمعية الشرعية بالدخيلة.

فعاليات الإعلان عن القافلة المقامة يومي الأحد والإثنين ١٩ و٢٠ نوفمبر الجاري بمقر عيادات الجمعية الشرعية بالدخيلة الشمعدان أمام قهوة قطوطة

حيث تم المرور بالمنطقة وعمل الدعاية اللازمة، كما قام فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بعمل استقصاء قبلي للقافلة ورصد ومتابعة مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة للعمل على حلها،كما قامت شركة نهضة مصر بعمل حملة نظافة مكبرة بالمنطقة.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص وذوي الهمم بحى العجمى برئاسة عبير مرسي، باستضافة وحدة تأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وجمعية استمروا في العطاء لاستخراج كارنيهات الخدمات المتكاملة لأولادنا من ذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات المرضية التي تمنعهم عن الحركة لعدد ٥٨ حالة وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام الحى.