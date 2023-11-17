الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب الإعلامي عمرو أديب غدا

مرتضي منصور وعمرو
مرتضي منصور وعمرو أديب، فيتو

تنظر محكمة جنح العجوزة، غدا، جلسة الحكم على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

وأضاف محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وقمنا بجنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة.

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تأجيل دعوى مرتضى منصور بإلغاء برنامج بوكس تو بوكس لـ 21 يناير

وعلى الجانب الآخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد شبانة والمعروض علي قناة "etc"، وذلك على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة 21 يناير المقبل.

البرنامج الرياضي

وكشف رئيس مجلس إدارة قناة etc الفضائية، هاني العتال، أن أولى حلقات البرنامج الرياضي بوكس تو بوكس BOX2BOX، الذي يقوم على تقديمه الكاتب الصحفي محمد شبانة.

وأضافت: يعتمد البرنامج بشكل مباشر على كشف الكواليس في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص فى مصر، كما يهتم بالرياضة العربية والأفريقية والعالمية لتكتمل الوجبة الرياضية الدسمة.

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محكمة جنح العجوزة الأعلامي عمرو أديب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق

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