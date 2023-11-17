غدا، تعرف على الوظائف المتاحة باليوم التوظيفي بدمنهور
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة عن تنظيم يوم المفتوح للتوظيف، وذلك غدا السبت بمركز شباب مدينة دمنهور، لتوفير وظائف بأحد الشركات الكبرى للماركت، وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف.
حيث يستقبل مركز شباب مدينة دمنهور الشباب المقدم علي الوظائف من الساعة ١٠صباحا حتى الساعة ٣ عصر يوم الغد، السبت، على أن يشترط ان تكون أعمارهم من سن 20 إلى 40 سنة، مع موقف واضح من الخدمة العسكرية، وغير متاحة الوظائف للطلاب.
تتوفر الوظائف التي سيتم التقديم عليها عبارة عن منسق ممرات (مؤهل متوسط / عالي)، بائعين جزارة /بقالة /خضار وفاكهه / عطاره (مؤهل متوسط / عالي)، أفراد امن (مؤهل متوسط / عالي)، كاشير (مؤهل عالي)، محضر طلبات (مؤهل عالي)، مسؤول استلام (مؤهل عالي)، مراقب مخزون (مؤهل عالي)، اخصائي تسويق (مؤهل عالي).
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