الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

غدا، تعرف على الوظائف المتاحة باليوم التوظيفي بدمنهور

الدكتور إبراهيم خضر
الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب بالبحيرة، فيتو

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة عن تنظيم يوم المفتوح للتوظيف، وذلك غدا السبت  بمركز شباب مدينة دمنهور، لتوفير وظائف بأحد الشركات الكبرى للماركت، وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف.

حيث يستقبل مركز شباب مدينة دمنهور الشباب المقدم علي الوظائف من الساعة ١٠صباحا حتى الساعة ٣ عصر يوم الغد، السبت، على أن يشترط ان تكون أعمارهم من سن 20 إلى 40 سنة، مع موقف واضح من الخدمة العسكرية، وغير متاحة الوظائف للطلاب.

Advertisements

تتوفر الوظائف التي سيتم التقديم عليها عبارة عن  منسق ممرات (مؤهل متوسط / عالي)، بائعين جزارة /بقالة /خضار وفاكهه / عطاره (مؤهل متوسط / عالي)، أفراد امن (مؤهل متوسط / عالي)، كاشير (مؤهل عالي)، محضر طلبات (مؤهل عالي)، مسؤول استلام (مؤهل عالي)، مراقب مخزون (مؤهل عالي)، اخصائي تسويق (مؤهل عالي).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة دمنهور الوظائف يوم غدا

الأكثر قراءة

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

تعليق إسرائيلي بشأن تراجع الأردن عن اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع دولة الاحتلال

هل تحدث اتحاد الكرة مع مسؤولي الأهلي لإصدار عقوبة ضد ثنائي المنتخب المستبعد

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

تكليفات رئاسية قوية للحكومة ورسائل مهمة لقادة العرب وروسيا وفرنسا وتركيا وإيران

هالة صدقي تكشف رأيها في القفزة الفنية للسعودية

Advertisements

منوعات

المزيد

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

توقعات الأبراج اليومية، السبت 18-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 17-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال في الحج والعمرة

ما حكم إمساك الخطيب العصا أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية