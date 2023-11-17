كواليس أزمة تجديد عقدي ملك الحلول وجوهرة الأهلي، موقف معلول من الاستمرار في الجزيرة، وحكاية عبد المنعم مع العروض الأوروبية

دوري أبطال أفريقيا، اقترب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي من خلع قميص القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.

وعلمت فيتو أن معلول يستعد للرحيل نهاية الموسم الحالي إلى أحد الأندية السعودية التي تسعى للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

تطورات تجديد معلول

وقالت مصادر إن معلول قد يطلب الرحيل في يناير من اجل استفادة الأهلي من بيعه بدلًا من رحيله مجانا ولكن يبقي الأمر مؤجل ايضا بسبب رغبة كولر في الاحتفاظ باللاعب لنهاية الموسم في ظل الارتباطات المحلية والقارية والدولية للفريق.

مصادر داخل الأهلي أكدت أن هناك جلسة سوف تجمع مسئولي الأهلي مع معلول عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية من أجل حسم ملف تمديد عقده أو الرحيل والاتفاق على خروج اللاعب من الباب الكبير وتكريمه بالشكل اللائق برحلته مع القلعة الحمراء.

تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم

وفى نفس السياق كشفت مصادر داخل الأهلي تطورات أزمة تعديل وتمديد عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

وقالت محمد عبد المنعم لديه رغبة من الموسم الماضي في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي وعقد أكثر من جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا لطلب هذا الأمر وزادت رغبة اللاعب بعد الموافقة على رحيل حمدي فتحي إلي الوكرة القطري ومع تداول أنباء وقتها حول وجود مفاوضات من جانب النصر السعودي للحصول على خدمات محمد الشناوي ولكن تم الاتفاق علي تأجيل الأمر لنهاية الموسم الحالي.

الأهلي يضغط حاليا لتحقيق هدفه في تمديد وتعديل عقد اللاعب ولكن الأخير طلب تأجيل الأمر لحين الانتهاء من منافسات كأس العالم للأندية الشهر القادم وايضا بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب.

وأوضحت أن عبد المنعم يعمل بقوة للخروج لخوض تجربة الاحتراف الخارجي نهاية الموسم الحالي بعد النصائح التي حصل عليها من أكثر من محترف بالخارج أبرزهم محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش وأحمد حجازي.

عبد المنعم أكد في أكثر من مناسبة تفاوضية لمسئولي الأهلي رغبته في تأجيل الأمر للنصف الثاني من الموسم الحالي.

الأيام القادمة قد تشهد تدخل قوي من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام علي الكرة لحسم هذا الملف خاصة وأن إدارة الأهلي ولجنة التخطيط وشركة الكرة لديهم قناعة بأن محمد عبد المنعم يبقي العنصر الوحيد الذي لا يمكن تعويضه لاعتبارات عديدة خاصة بالسن والموهبة والقدرات الفنية ولكونه أحد العناصر التي يتم تجهيزها لحمل شارة القيادة مستقبلا.

كما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خوض مباراة الجونة الأخيرة في الدوري.

ويعود الأهلي إلى التدريبات بعد غد الأحد استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني المرتقبة في ضربة البداية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ملعب السلام يستضيف مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأخطر النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن ملعب السلام سوف يستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واخطر الأهلي الكاف بإقامة مباراة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلى أمام الأندية الغانية

الأهلي التقي مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.