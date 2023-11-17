الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل مقيمي جائزة التميز الداخلي بالبحيرة

ختام فعاليات البرنامج
ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل مقيمي جائزة التميز

اختتمت محافظة البحيرة البرنامج التدريبي، لتأهيل مقيمي جائزة التميز الداخلي للوحدات المحلية، بهدف نشر ثقافة الجودة والتنافسية بين الوحدات المحلية من أجل رفع معدلات رضا المواطن، وذلك ضمن «جائزة مصر للتميز الحكومي» المنظمة من وزارة التخطيط،تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة. 

حاضر فيها اللواء عبد السلام عبد السميع - خبير التميز والدكتور عبدالحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، بحضور عدد من مقيمي جائزة التميز الداخلي بمحافظة البحيرة واستمرت فعاليات التدريب على مدار ثلاثة أيام.

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وتناول البرنامج التدريبي المعايير التي يرتكز عليها نموذج التميز المؤسسي الحكومي متضمنًا 3 محاور رئيسية (محور تحقيق الرؤية، محور الابتكار، محور الممكنات)، بالإضافة إلى التعريف بأدوات التقييم ومراحله، وصولًا إلى لجنة التحكيم التي تعتمد النتائج بهدف تحقيق مهمتها الرئيسية من خلال عمليتي التحسين والتطوير.

يأتي ذلك في إطار التوسع في تطبيق نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية، للعمل على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات واستدامة التميز بها  لتحقيق رؤية مصر 2030.

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دمنهور البحيرة تدريب اخبار المحافظة ختام

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