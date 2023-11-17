الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف على 1261 مواطنا بقافلة طبية مجانية بإدكو

جانب من القافلة بالمجان
جانب من القافلة بالمجان البحيرة، فيتو

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية المعدية بإدكو على مدار يومين، تم  خلالها الكشف على 1261 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 9 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 311 - عيادة الأطفال 219- الجراحة  110- النساء 119 - تنظيم الأسرة 30 - العظام 245 - الأنف والأذن 171 - الأسنان 56) بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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البحيرة قافلة طبية مجانية الكشف

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