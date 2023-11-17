كشاف يوفنتوس يستهدف نجم موناكو الفرنسي

تشير التقارير الواردة من فرنسا إلى أن يوفنتوس قد أرسل كشافًا لمتابعة لاعب خط وسط موناكو يوسف فوفانا خلال فترة الاستراحة الدولية.

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية إلى مخطط البيانكونيري لاستقدام لاعب خط وسط جديد في فترة الانتقالات لشهر يناير بعد حظر الرهان على نيكولو فاجيولي وقضية المنشطات التي تشمل بول بوجبا، وهي المواقف التي حدت من خيارات ماسيميليانو أليجري في وسط الملعب.

ويملك فوفانا عقدا مع موناكو حتى يونيو 2025 وقد يحاول البيانكونيري إطلاق صفقة للاعب خط الوسط بقيمة 25 مليون يورو في يناير.

Advertisements

من ناحية أخرى، أعلن نادي يوفنتوس رسميا تجديد عقد لاعب وسطه نيكولو فاجيولي، رغم إيقافه الحالي بسبب المراهنات.

يوفنتوس يجدد عقد فاجيولي

وأصدر يوفنتوس بيانا، عبر حسابه على منصة "إكس"، يعلن من خلاله تمديد عقد فاجيولي، لمدة موسمين، حتى صيف 2028.

يأتي ذلك، بعدما قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أكتوبر الماضي، إيقاف فاجيولي 7 أشهر بعد ثبوت تورطه في فضيحة مراهنات.

وخاض فاجيولي 6 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لم يسجل خلالها أي أهداف، لكنه صنع هدفا واحدا، علما بأن إيقافه الحالي ينتهي في مايو المقبل.

وانضم فاجيولي صاحب 22 عاما إلى أكاديمية يوفنتوس، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2021.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن إنتر المتصدر.

ويرغب نادي إنتر ميلان في التوقيع مع تياجو الكانتارا لتشكيلة المدرب سيموني إنزاجي، الذي ربما يخسر نيكولو باريلا في الصيف لرحيله إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

في المقابل يبحث يوفنتوس عن بدائل للثنائي نيكولو فاجيولي الموقوف بسبب المراهنات، وبول بوجبا الذي تم إيقافه لثبوت تعاطيه المنشطات.

ليفربول يسعى لضم خليفة فان دايك

كشف تقرير صحفي،مؤخرًا، أن نادي ليفربول الإنجليزي المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع أحد نجوم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبحسب شبكة "جول" العالمية، يهتم المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بنجم دفاع سبورتنج لشبونة جونسالو إيناسيو، وأبدى إعجابه بمستواه، إذ يرى أنه البديل المحتمل للهولندي فيرجيل فان دايك.

ويسعى ليفربول لضم قلب دفاع مميز، بعقد طويل الأمد، ليكون خير وريث للثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك، المتقدمين في العمر.

وكانت تقارير ألمانية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد كان مهتما بضم اللاعب أيضا، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

الأمر نفسه تكرر مع ريال مدريد، الذي تردد أنه يرغب في ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

وخاض إيناسيو 13 مباراة مع سبورتنج هذا الموسم، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 30 مليون يورو.