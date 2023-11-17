الجمعة 17 نوفمبر 2023
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منوعات

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

الحصبة، فيتو
الحصبة، فيتو

يعتبر الحصبة من أكثر الأمراض المعدية المعروفة، وتنتشر في الهواء عندما يسعل المصاب أو يعطس.

فقد أعلنت منظمات صحية رائدة أن عدد الوفيات جراء مرض الحصبة ارتفع عالميا بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وأن عدد الإصابات تزايد بعد تراجع معدلات التحصين بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا.

وقد تحول المرض المعدي بشكل كبير إلى جائحات في 37 دولة العام الماضي مقارنة مع 22 دولة في عام 2021.

الحصبة المرض أصاب 9 ملايين طفل

وحسب تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرها، فإن المرض أصاب 9 ملايين طفل، وتسبب في وفاة 136 ألف شخص معظمهم في الدول الأكثر فقرا.

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وأكدت المنظمتان أن عدد الإصابات بالحصبة ارتفع أيضا بنحو 20 بالمائة بعد تراجع معدلات التحصين إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاما خلال الجائحة.

تراجع معدلات التحصين

إلى ذلك، قال جون فيرتفيوي المسؤول بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض في بيان: إن "الزيادة في تفشي الحصبة والوفيات تفاقمت، ولكن للأسف من المتوقع أن يكون هذا بسبب تراجع معدلات التحصين التي شاهدناها خلال السنوات القليلة الماضية".

يشار إلى أن جرعتين من لقاح الحصبة تمنحان درجة عالية من الوقائية ضد المرض.

أطفال الدول النامية

ويعد الأطفال في الدول النامية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والهند، هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن معدلات التحصين في الدول الأكثر فقرا تبلغ نحو 66 بالمائة، "وهو معدل يظهر أنه لا يوجد تعافٍ مطلقا من التراجع أثناء الجائحة".

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