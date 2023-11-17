الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وحدة أيادي مصر بأسوان تشارك في ورشة تدريبية

منصة أيادي مصر، فيتو
منصة أيادي مصر، فيتو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة أيادي مصر بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبقيادة أحمد سعيد مدير عام المعارض بالمحافظة بالمشاركة في فعاليات الورشة التدريبية الثانية لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدات المشرفة على إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، بعدد من محافظات الصعيد.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.

Advertisements

وتقام بمحافظة الأقصر بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية وذلك في الفترة من  ١٣ إلى ١٦ نوفمبر الجاري، بمشاركة محافظات (المنيا، أسيوط، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

 تنظيم الفعاليات جاء بناءًا على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى المصرية بمختلف المحافظات والحفاظ عليها من الاندثار والترويج لها عبر منصة" أيادي مصر " وتنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج للمساهمة في زيادة المبيعات وفرص جديدة خاصة للشباب والمرأة، وكانت وزارة التنمية المحلية قد قررت تشكيل"وحدة لأيادي مصر" في كل محافظة لتسهيل التواصل مع البائعين والمنتجين من نفس المنطقة،  وبالتعاون مع Henns Seidl، ووزارة التنمية المحلية تم التخطيط لاستضافة سلسلة من ورش العمل الفنية لتغطي جميع المحافظات.

وتهدف الورشة إلى التعريف بمنصة أيادي مصر وأهدافها لمنسقي وحدات أيادي مصر بالمحافظات، والترويج لأساليب ومعايير التسويق الإلكتروني، ورفع الوعي الفني بالرقمنة، وإنشاء نظام سير العمل للتسجيل ونشر المنتجات على المنصة وتسليم المنتجات للعملاء والتواصل مع الوزارة وشركة "إي-أسواق الإلكترونية"، وتقنيات تحضير وتغليف المنتجات المراد شحنها، تقنيات التصوير الاحترافية للمنتجات، التعرف على مجتمعات الحرف اليدوية، إنشاء شبكة داعمة مع البائعين في المحافظات، وتحديد طرق الاتصال بين الوزارة والشركة والبائعين، وتحديد دور نقاط الاتصال وخطة العمل من خلال جلسات تفاعلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ايادى مصر أسوان العمل التسويق حرف اليدوية

مواد متعلقة

محافظ أسوان يوقع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية (صور)

محافظ أسوان يشهد فعاليات البرنامج التدريبي المرأة تقود (صور)

محافظ أسوان يتسلم جائزة المركز الأول لمشروع مسرعات رائدات الأعمال بالمؤتمر الوطني (صور)

محافظ أسوان يتابع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية (صور)

الأكثر قراءة

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

تكليفات رئاسية قوية للحكومة ورسائل مهمة لقادة العرب وروسيا وفرنسا وتركيا وإيران

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

جيش الاحتلال يعثر على جثة مجندة أسيرة في غزة

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني والقناة الناقلة

النص الكامل لتقرير البرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

نجوى سالم، يهودية عاشت بعقدة الاضطهاد، استثناها عبد الناصر من قرار الطرد، والسادات فضحها على الملأ

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

توقعات الأبراج اليومية، السبت 18-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك السبت 18-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

استنساخ أصوات مشاهير المطربين بهذه الطريقة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 17-11-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

أسعار الجبس اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إمساك الخطيب العصا أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

أسماء شهر جمادى الأولى وأول من سماه بهذا الاسم

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية