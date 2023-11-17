الجمعة 17 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 17-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الجمعة

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، سعر بلطي ممتاز كبير من 64 إلى 70 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 53 إلى 63 جنيها.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الجمعة

 وسجل سعر بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر  سبيط من 180 إلى 280 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه، مكرونة خليجي سعر من 50 إلى  80 جنيهًا، مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 140 جنيهًا إلى 240 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر سابيا من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55  إلى 75 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سعر كاليماري من 180 إلى 280 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا.

وسجل بربون متوسط الحجم  سعر من 55 إلى 65 جنيهًا، بربون ممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا، سمك دنيس من 100 إلى 180 جنيهًا،  مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الجمعة

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، سعر جمبري جامبو من 410 إلى 490 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 325 إلى 395 جنيهًا،  جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 210 جنيهات إلى 310 جنيهات،  جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 90 إلى 190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا.

وتراوح سعر سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا،  وقار من 65 إلى 135 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر شعور سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

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البلطي يسجل 75 جنيها، أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)

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أسعار الأسماك اليوم الخميس 16-11-2023 في قنا

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