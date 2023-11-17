موعد وشروط التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة بامتحانات الدبلومات الفنية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يبدأ التقديم اعتبارا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۱۹ وحتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۲۳، ثم بعد ذلك يتم إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية بدءا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۲٦ وحتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۳۰، على أن توافي بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيار هم إلى الإدارة المركزية للتعليم الفنى فى موعد غايته يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٥.

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وأشارت إلى أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الألى للمرشحين بمهام وآليات وفنيات الوظيفة المرشح لها (رئيس.

واضافت أن الترشح يكون وفق الضوابط التالية:

يطبق ما جاء في النشرة العامة رقم (۱) بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۱ بشان الموانع التي تحول دون الاشتراك في اعمال الامتحانات (ما لم يتم استحداث نشرة جديدة لهذا العام.

وشملت الموانع العامة كل من تسري عليه هذه النشرة يجب ألا يكون لديه مانع من الموانع الآتية:

الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢م.

الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتضمنت الموانع الخاصة يجب فيمن نص عليهم بهذه المادة ألا يكون لديهم أي مانع من الموانع الآتية:

أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام.

أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)

يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسانية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب)).

أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

الشروط الخاصة:

وتضمنت الشروط الخاصة بشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة الآتي:

الحصول على مؤهل عالى بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني ( تجارى - فندقى - زراعى صناعي للعمل المرشح له (رئيسا) أو وكيلا).

أن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أ على الأقل).

الحصول على تقدير (ممتاز) بالنسبة الخاضعين للقانون ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ يشان قانون الخدمة المدنية وتقدير (كف) الخاضعين القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته في تقرير الكتابة عن السنتين الأخريين.

خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة) لو وكيل قسم (حجرة)

يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

أن يكون لديه الإلمام الكافى يعلوم الحاسب الآلي.

أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة الإدارة - النظام والمراقبة) وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث عدم توقيع أي جزء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء.

ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إذا تطلب الأمر

