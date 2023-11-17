الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة 13 شخصا بينهم 4 أطفال في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

أصيب 13 شخصا بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، بحادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق الكيلو ١٠١ الطريق الصحراوي اتجاة الاسكندرية داخل نطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم.
 

تلقت طوارئ مديرية الصحة بالبحيرة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص  بالطريق الصحراوي داخل نطاق  مركز وادي النطرون، وبالانتقال والمعاينة، تبين  إصابة ١٣ شخصا بينهم ٤ أطفال  بجروح وكدمات متفرقة  بانحاء الجسم.

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تنشر فيتو أسماء المصابين وهم:" خ.ا “، ٥٠ عاما، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، ”ف.ب،٦٠ عاما، كدمات متفرقه بالجسم، “س.م ”، ١٠ أعوام، كدمات متفرقه بالجسم  ، ص.ب،  ٤٥عاما، مصابة كدمات  متفرقه بالجسم، “ص.ع”، ١٧ عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم،" م.ب"، ٤٥عاما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، |"م.ب “،٣٩عاما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ”د.م “|، ١٧ عاما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ”م.ع “، ٦١ عاما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ”ن.م"، ٩ أعوام مصاب بكدمات  متفرقة بالجسم،"م.ب"،   ٤٥ عاما، مصاب كدمات متفرقة بالجسم،"ع.ك"، ٣٥ عاما، مصاب كدمات  متفرقه بالجسم،"م.ب"، ٥٥ عاما، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، جاري تلاقيهم العلاج اللازم عقب تحويلهم لمستشفى  وادي النطرون العام.
 

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البحيرة وادى النطرون انقلاب حادث حريق صحراوي الاسكندرية

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