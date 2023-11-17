الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

تحرك جديد ضد 3 أشخاص تعدوا على سيدة بعد معاكستها بعين شمس

التعدي على سيدة -
التعدي على سيدة - صورة تعبيرية، فيتو

أمرت نيابة عين شمس، باستعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة سيدة تعرضت للاعتداء والضرب من قبل بعض الأشخاص لمعاتبتها لهم على معاكستها في عين شمس بالقاهرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة وحجم الإصابات وكيفيتها. 

 رصدت المتابعة الأمنية تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع، ادعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بتعرضها للتعدي والسحل والاختطاف من قبل بعض الأشخاص، حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم.

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وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في تضرر الشاكية من (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.

 

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 باستكمال الفحص قررت أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعد عليها بالضرب محدثًا إصابتها المنوه بها، وتصادف مرور المتهمين الآخرين مستقلين سيارة "ميكروباص".. فاستغاثت بأحدهما لكونه جارها وقامت باستقلال السيارة "الميكروباص" إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص" وقام بالتعدي عليها بالضرب فاستغاثت بالأهالي وقاموا بصرفهم.
 

وبسؤال شقيق الشاكية، نفى تعرضها لواقعة اختطاف أو سحل كما هو موضح بالمنشور.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكابه واقعة التعدي على الشاكية بالضرب وإحداث إصابتها وأفادوا باستقلالها السيارة "الميكروباص" بإرادتها نافين واقعة خطفها وسحلها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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