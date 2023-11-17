الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

قرار بضبط وإحضار متهمين لبيعهم أطنانا من السكر التمويني في السوق السوداء

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة، باستعجال تحريات المباحث الجنائية ضد ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.


كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق-  بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.

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 وعلى إثر ذلك جرى ضبط عددٍ من المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم خمسة وستون طنَّ سكر تمويني. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بحبس ثلاثة من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.

 

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