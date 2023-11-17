الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

استعجال التقرير المروري في إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة نقل بملاكي بالمنيا

حادث - صورة أرشيفية،
حادث - صورة أرشيفية، فيتو

استعجلت النيابة العامة، التقرير المروري في إصابة 6 أشخاص بالمنيا إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى ملاكي.

وعلى الفور انتقلت سيارتان من هيئة الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

حوادث الطرق 

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطي السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطي فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدًا قبل الانطلاق خصوصًا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

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وتنصح الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة والمحددة بعلامات على كافة الطرق، وفحص سياراتهم قبل الانطلاق، والالتزام بالقواعد الخاصة في حالة تخطي السيارات.

 

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إصابة 6 أشخاص بالمنيا الادارة العامة للمرور النيابة العامة موقع فيتو حادث تصادم بين سيارتين هيئة الإسعاف

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