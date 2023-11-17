الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على مواعيد عرض فيلم شماريخ في الدول العربية

بوستر فيلم شماريخ،
بوستر فيلم شماريخ، فيتو

قرر صناع فيلم “شماريخ” عرضه خلال الفترة المقبلة في عدة دول عربية على رأسها مصر، وذلك بعد سلسلة تأجيلات كثيرة شهدها الفيلم الذي كان من المفترض عرضه منذ عدة أشهر.

 

وينتظر صناع فيلم “شماريخ" عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن برنامج "روائع عربية" وذلك يوم 1 ديسمبر بحضور أبطال العمل وشركة الإنتاج، وذلك لبدء عرضه في السينمات بعدها.

 

عرض خاص

وسيقام عرض خاص للفيلم بعدها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، يوم 5 ديسمبر المقبل، بحضور صناع الفيلم وأبطاله مع الصحفيين والإعلاميين والجمهور.

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مواعيد العروض

ويتم طرح الفيلم في سينمات الدول العربية، الخليجية، بداية من يوم 7 ديسمبر المقبل، حيث يتم عرضه هناك قبل عرضه في مصر، التي سيبدأ عرض الفيلم فيها بعدها بأسبوع، وبالتحديد يوم 14 ديسمبر.

 

قصة فيلم شماريخ

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

 

أبطال فيلم شماريخ

ضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

 

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فيلم شماريخ آسر ياسين أمينة خليل اخبار الفن

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